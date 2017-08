Jövedelmező a fokhagyma Az erőteljes import ellenére van piaca az országban termesztett fokhagymának. Marius Lucian Cazan több éve foglalkozik fokhagymatermesztéssel, elmondása szerint eddig nagyon jól tudta értékesíteni a teljes termést. A román fehér fajta kilóját 12 lejért adja el, hektáronként 5–6 tonnát gyűjt be. A vevők az intenzív ízét értékelik, ami nem jellemző a külföldről behozott fokhagymára. Elmondása szerint az értékesítésben nagy segítséget nyújt a közösségi oldala.

Gyenge a búza minősége

A búzatermés negyven százaléka takarmányként értékesíthető. Az aratási időben bekövetkezett esőzések jelentősen csökkentették a kenyérnekvaló minőségét. Tavalyhoz, de 2015-höz képest is gyengébb a búza, a silány termést állatok takarmányozására használják, mivel csökkent a proteintartalma, kicsi a fajsúlya, így nem értékesíthető a pékiparban.

Agrárkiállítás Aradon

Szeptember első hetében szervezik meg Aradon Románia nyugati részének legnagyobb mezőgazdasági kiállítását. A 28. alkalommal sorra kerülő Agromalim nevű rendezvény növénytermesztőknek és állattenyésztőknek mutat be újdonságokat, de hangsúlyosan jelen lesz az agrársajtó, a mezőgazdasági szakkönyvek ugyancsak teret kapnak. A rendezvényen többek között sor kerül a Kárpát-medencei gazdaegyesületek találkozójára is.