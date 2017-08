Carmen Dan belügyminiszter szerint jelenleg azok a rendőrök, akiknek megszűnik a munkaköre vagy átszervezik az alegységét, bármilyen más munkakört elutasíthatnak és nyugdíjba vonulhatnak már 47 éves koruk előtt is, ha egyébként teljesítik a nyugdíjazás feltételeit. A tárcavezető szerint több mint 12 ezer rendőr ment tavaly korkedvezménnyel nyugdíjba, mivel a nyugdíjuk az addigi bérüket is meghaladta, és semmi sem akadályozta őket abban, hogy nyugellátásuk mellett újabb állást vállaljanak. „Nyilván, az emberek inkább a nyugdíjat választották, mintsem hogy máshol vállaljanak munkát a rendszerben” – tette hozzá Carmen Dan.

A helyzet rendezése végett a kabinet első lépésként úgy módosította a törvényt, hogy a nyugdíjak ne haladhassák meg a fizetést, második lépésként pedig ősszel módosítani szándékszik a rendőrök jogállásáról szóló törvényt, bevezetve azt a szabályt, mely szerint 47 éves korhatár előtt ne vonulhassanak nyugdíjba.

A România liberă Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter nyilatkozatát is idézi, aki egy hétvégi tévéinterjújában a korkedvezményes nyugdíjasok állami foglalkoztatását bírálta. „Ennek véget kell vetni: nem kaphatsz egyszerre nyugdíjat és fizetést is az államtól. Nyugdíjba vonultál, viszontlátásra! Esetleg mehetsz a magánszférába. Biztos, hogy erről is kidolgozunk egy döntést” – jelentette ki.

A lap szerint a szociáldemokrata Ponta-kormánynak a fegyveres szervek különleges nyugellátásáról két éve hozott törvénymódosítása több mint húszezer jól képzett, ereje teljében lévő katona, rendőr és hírszerző idő előtti nyugdíjba vonulását eredményezte, súlyos káderhiányt okozva a nemzetbiztonsági rendszerben. Ponta azoktól a tábornokoktól akart ily módon megszabadulni, akiket politikai ellenfele, Traian Băsescu államfő juttatott fontos tisztségekbe, csak azzal nem számolt, hogy a katonanyugdíjak folyamatosan növekedni fognak, és veszélybe sodorják a költségvetési egyensúlyt.

A különleges nyugdíjak kapcsán megszólalt Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke is. Vasárnap este a Realitatea televízió műsorában kijelentette: a különleges nyugdíjak törvényét módosító kormányrendelettel elkerülhető, hogy két-három éven belül fennakadások legyenek a társadalombiztosítási rendszerben.

A leglényegesebb módosítás az, hogy a nyugdíjak nem emelkednek annak a személynek a bérmódosulása szerint, aki a nyugdíjas helyén dolgozik. „Ma hatmilliárd lejbe, jövőre tízmilliárd lejbe kerülnek a speciális nyugdíjak, három év múlva komoly problémát jelentettek volna” – fogalmazott. Dragnea elmondta: a különleges nyugdíjak törvénye tavaly 12 000, idén eddig 7000 személyt késztetett arra, hogy nyugdíjba vonuljon.

Mint ismert, a Mihai Tudose vezette kormány a különleges nyugdíjak korlátozásáról döntött. A katonák, rendőrök, hírszerzők, törvényhozók, pilóták, diplomaták nyugdíja ezentúl nem lehet magasabb, mint addigi fizetésük, a járandóságot pedig utólag már csak az infláció mértékében növelik, nem pedig az illető ágazatot érintő minden béremelés alkalmával.

Berendelték a honatyákat

Rendkívüli ülésszakra hívták össze mára a képviselőházat és szenátust, hogy megvitassák a kormány pénteki ülésén elfogadott sürgősségi rendeleteket – jelentette be a kormánykoalíció tegnapi ülését követően Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök, az LDSZ elnöke. A honatyáknak nem csak a különleges nyugdíjakra vonatkozó rendeletről kell dönteniük, hanem a belügyi alkalmazottak bérének növeléséről és a bukaresti hőerőműveket működtető ELCEN önkormányzati tulajdonba adásáról. Hatályba lépésükhöz arra van szükség, hogy öt napon belül megkezdődjék a törvényhozási vitája.