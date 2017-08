A katalán függetlenség mellett mozgósító Katalán Nemzetgyűlés (ANC) nevű szervezet a katalán, spanyol és angol nyelvű szórólapokon a spanyol kormányt tette felelőssé a reptéren négy napja tartó, részleges és ismétlődő sztrájkért. A szövegben egyúttal arra kértek mindenkit, az október 1-jei népszavazáson voksoljon igennel a katalán függetlenségre, hogy jobban tudják kezelni a katalán infrastruktúrát is. A szervezet szerint ez jelenti a megoldást a spanyol állam hozzá nem értésével szemben.

A biztonsági ellenőrök sztrájkbizottsága bírálta, hogy munkaügyi konfliktusukat politikai célra használják. A testület nevében nyilatkozó Juan Carlos Giménez tanácsadó szerint ez nem politikai ügy, 350 dolgozó összefogott, hogy javítson munkafeltételein.

A barcelonai repülőtéren a schengeni határellenőrzés szigorítása óta ismétlődnek a fennakadások és kialakulnak időről időre hosszú, akár órákig tartó sorok a biztonsági kapuknál, mivel a vizsgálat a korábbinál alaposabb, és több időt vesz igénybe. A biztonsági dolgozók szerint ehhez jóval több ellenőrre lenne szükség, ezért munkáltatójuktól, az Eulen cégtől létszámuk növelését követelik bérük emelése mellett.

Céljuk elérése érdekében múlt hét péntekén, szombaton, valamint hétfőn négyszer egyórás sztrájkot hirdettek, amelyek idején egy-két órát kellett várakozniuk az átlagos 20 perc helyett az utasoknak. A cég és a dolgozók közötti közvetítésben szerepet vállalt a katalán kormány delegációja is, amely 90 százalékon határozta meg a sztrájk alatt elvárt minimális szolgáltatásokat.

A dolgozók és a munkáltató képviselői négy napja tárgyalnak, ugyan az álláspontok közeledtek, de megállapodás egyelőre nem született. A munkavállalók 100 fős létszámbővítés és dolgozónkénti 350 eurós béremelést követelnek, az Eulen 21 további munkaerő felvételét és 155 eurós fizetésemelést ajánlott. A biztonsági ellenőrök tiltakozó akciója a tervek szerint ezen a héten pénteken és vasárnap is megismétlődik, augusztus 14-től pedig átvált folyamatos és határozatlan idejű sztrájkra, ha addig nincs megállapodás a felek között.