Az ellenzéki politikus azt is elmondta, a kormánypártokkal ellentétben nem szavazóként, hanem családtagként tekintenek a nyugdíjasokra. A politikust kérdezték korábbi blogbejegyzéséről is, amely több nyugdíjas szervezet tiltakozását váltotta ki. Azt felelte: az írás konkrét személyekről szólt, s szerinte nem neki, hanem a miniszterelnöknek kell bocsánatot kérnie, amiért folyamatosan hergeli az időseket. „Orbán Viktor felelőssége az, hogy a fideszes nyugdíjasoknak azon törpe kisebbségét, akik elvadultak, és nem tudnak viselkedni (…), azokat fogja vissza” – fogalmazott. v A Fidesz szerint a Jobbik elnökének tegnapi nyilatkozata is azt mutatja, hogy Vona Gábor a nyugdíjasokon gúnyolódik, de a szavazatuk azért jól jönne neki.