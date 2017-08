A jármű vezetője pánikba esett, a helyszínre hívott rendőrnek azt sem tudta pontosan elmondani, milyen állat – vaddisznó, szarvas vagy medve – volt az áldozat, melyet az éjjeli sötétben nem találtak. A rendőr kiállította az autó javításához szükséges iratot, számolt be a részletekről Selariu Gyula, a környéken vadgazdálkodást folytató Vad Természet Sport Horgász és Vadász Egyesület vezetője. Csak vasárnap kapták az értesítést: az út menti sáncban egy elpusztult medve fekszik, az ütközés során a hasi része sérült. Tegnap újabb meglepetés következett, az élettelen anyamedvétől csupán néhány méterre egy másik tetem is volt, egy kétéves medvebocsé.

A helyszínt a környezetvédelmi hivatal szakemberei, a kriminalisztikai rendőrség is megvizsgálta, a tetemeket a lemhényi vágóhíd krematóriumába szállították.

Selariu elmondta, a baleset helyszínén gyakran történik autós szerencsétlenség, számos őzet ütöttek már el a járművek. Magyarázata szerint a szomszédos energiafűz-ültetvény miatt gyakoriak a vadak a környéken, ott találnak menedéket nappal is. A vadak rengeteg kárt okoznak, most főleg a kukoricát károsítják, a gazdák szó szerint megijednek, amikor az egy-egy éjszaka okozott kárral szembesülnek – mondta a vadász.

Nagybaconban medve garázdálkodott vasárnap éjszaka: a 288-as házszám alatt lakó Nagy Imre gazdaságába tört be a nagyvad, nyolc bárányt és egy juhot ölt meg. Nem az erdőben vagy a mezőn történt az eset, hanem kerten belül, az istálló mellett – számolt be a történtekről Bocskor László közbirtokossági és gazdaegyesületi elnök.