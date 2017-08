A Szociáldemokrata Párt közleményében Claudia Ţapardel úgy értékeli, Románia turizmusa – lehetőségei kellő kihasználásával – Olaszország, Spanyolország vagy Görögország idegenforgalmával vetekedhetne. Példaként az erdélyi falvakban és a moldvai kolostorokban rejlő lehetőségeket említette. „A többéves terv célja, hogy a turizmust országunk fő ágazatai közé emelje oly módon, hogy munkahelyeket teremtsen és a nemzeti össztermék egyre nagyobb hányadát tegye ki” – írja a képviselő.

Mivel az Európai Bizottság 2018-at a kulturális örökség európai évévé nyilvánította, Ţapardel szerint ez jó alkalom, hogy a kormány által elfogadott dokumentum révén azonosítsák a kulturális örökség azon értékeit, amelyeknek elsőbbséget kell biztosítani a jövő év folyamán.

A Turisztikai befektetések mestertervének nevezett projekt célja a fokozott idegenforgalmi lehetőségeket rejtő térségek helyi közösségeinek fejlesztése infrastrukturális beruházások révén. A dokumentum céljai közé sorolják továbbá, hogy nemzetközi szinten is versenyképes idegenforgalmi desztinációkból álló hálózatot alakítsanak ki, a vendégforgalmat fenntartható módon fej­lesszék, a régiók szintjén integrált fejlesztéseket valósítsanak meg, ugyanakkor a nemzeti identitáshoz köthető elemeket, a helyi sajátosságokat is hasznosítsák – áll a kormány közleményében. A jogszabály értelmében beruházásokat eszközölnek az egészségturizmusban, de integrált fejlesztéseket terveznek a Duna-deltában, a Fekete-tenger partján, a Duna mentén és a magashegyi övezetekben is.

A kormány által elfogadott határozat értelmében a turisztikai minisztérium a beruházások fontosságának függvényé­ben vállal szerepet a finanszírozásban: a kiemelt országos érdekeltségű fejlesztéseket például teljes egészében a szaktárca fedezi. Ebbe a kategóriába tartozik a sípályák fejlesztése, újak építése, és ugyanide sorolják a Duna-deltában, illetve a Fekete-tenger partján kialakítandó turisztikai kikötők létrehozását. A törvények értelmében országos érdekeltségűnek minősülő vendégforgalmi helyszíneken a minisztérium 90 százalékban fedezi a beruházás költségeit, és mindössze 10 százalék hárul az illetékes önkormányzatra. Nem sokkal rosszabb az arány a helyi érdekeltségű vendégforgalmi célpontok fejlesztése esetében: a szaktárca 85 százalékos finanszírozást vállal, az önkormányzatra 15 százalék hárul.

A kormány közleményében megjegyzik: a turisztikai beruházásokat célzó akciótervet egy korábban, 2007 és 2016 között a minisztérium megrendelésére a Turisztikai Fejlesztéseket Kutató Országos Intézet által készített tanulmányra alapozták, de megkérdezték a helyi önkormányzatokat is, amelyek szintén javasolhattak fejlesztéseket.