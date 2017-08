A lopások, a kiskorú bűnözés, valamint kiskorúak elleni cselekmények visszaszorítása jelenti idén országos szinten az elsődleges feladatokat, melyekre a rendőrségnek fokozottan figyelnie kell, a megyei kapitányság ezen belül a lakásokból történő lopásokra, illetve a családon belüli erőszakra összpontosít – jelentette be Eugen Palade megbízott parancsnok az intézmény féléves tevékenységi beszámolója ismertetésekor. Elmondása szerint az év eleje óta munkatársaik 7400 esetben avatkoztak be, ezek közel egyharmadában lakossági bejelentés nyomán jártak el.

A bűncselekményeknél a jelentés közel tízszázalékos vissza­esésről számol be 2016 első fél évéhez képest. Ez összesen 1932 bűncselekményt jelent, melyek mintegy negyedét tettenéréssel leplezték le. Nincs számottevő eltérés a városon vagy vidéken elkövetett bűncselekmények arányai között. A cselekmények jelentős részét (több mint hatvan százalékát) igazságügyi felelősségre vonás követi (általában bíróság elé kerülnek az elkövetők).

Betörés, falopás, adócsalás

A bűncselekmények természetét illetően a leglátványosabb csökkenést a vagyonellenesek között érték el, a tavalyi év azonos időszakához képest közel húsz százalékkal csökkent ezek száma, ezen belül a lopásoké több mint 12 százalékkal (477 eset).

Palade itt megemlítette: fokozottan odafigyelnek egyes betörésekre, az elkövetési módjuk ugyanis egyedinek mondható, és egyelőre nem sikerült azonosítani a tetteseket. A parancsnok ezenfelül csak annyit volt hajlandó elmondani, hogy Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, valamint Kovásznán is követtek el betöréseket. Hozzátette: tavaly előfordult, hogy hasonló esetekben kiderült, a megyén kívüli elkövetőkkel volt dolguk, ezért nehézkesebb volt az azonosításuk, de végül sikerült elkapni őket.

Az előző évekhez hasonlóan alacsony a rablások száma, össze­sen hat esetet jegyeztek, egyről pedig utólag kiderült, hogy inkább minősített lopásként kezelendő. Noha külön kezelik, de a törvénytelen fakitermelés és -értékesítés is ebbe a csoportba sorolandó. Hatszáz ellenőrzés során 163 bűncselekményt lelepleztek le, 379 bírságot szabtak ki 519 ezer lej értékben, illetve négyszáz köbméter faanyagot koboztak el.

Az utcai bűnözés tekintetében Háromszéket továbbra is a kevésbé veszélyes tettek jellemzik (járművek feltörése, zsebtolvajlás), ezek száma pedig csökkenőben (16 százalékkal kevesebbet jegyeztek). Megyeszinten 31 esetet vizsgáltak.

Gazdasági bűncselekmények (adócsalás, csempészet, hamisítás) vonalán is némi javulást mutat a statisztika. Hat hónap alatt 369 ellenőrzést hajtottak végre, 46 bűncselekményt lelepleztek le, illetve 153 bírságot róttak ki, melyek összértéke 531 ezer lej. Emellett 13 ezer lej értékben koboztak el javakat, valamint közel 7000 lej készpénzt.

Két gyilkosság

Ritkultak a személy elleni cselekmények is, főképp az enyhe testi sértési esetek. Palade szerint ezen a téren Háromszék csendesnek mondható: leggyakrabban verekedésekhez, tettlegességig fajuló vitákhoz, családi összetűzésekhez riasztják őket. Utóbbi kapcsán újságírói kérdésre megjegyezte: a rendőrségnek korlátozottak a jogkörei, csak bizonyos feltételek mellett avatkozhatnak be (lakossági bejelentés nyomán), nem követhetnek el magánlaksértést például. A kapitánysághoz beérkezettek között sok az áldozatok által utólag benyújtott panasz.

Szintén kérdésre válaszolva a parancsnok elmondta: a legsúlyosabb eset idén is két gyilkosság volt, melyeket Kézdiszéken követtek el. Mindkét alkalommal családon belüli vita vezetett a tragikus végkifejlethez, az elkövetők ittas állapotban voltak. Tavaly szintén két gyilkossági eset fordult elő. A parancsnok hangsúlyozta: a súlyos erőszakos cselekmények elkövetőit mind azonosították és őrizetbe vették.

Taroltak az utakon

A legtöbb munkájuk a közlekedésrendészeknek akadt. Közel nyolcezer kihágást tapasztaltak, egynegyedüket a gyalogosok, kerékpárosok vagy lovasszekerek vezetői követték el. Négyszáz jogosítványt, közel 250 forgalmi engedélyt vontak be időszakosan. Hetvennégy esetben bűnvádi eljárást is indítottak. A jelentés szerint 2016 első fél évéhez képest több súlyos közúti balesetet jegyeztek, szám szerint 33-at. A balesetek okai között leggyakoribb a gyorshajtás, a gyalogosok, biciklisek figyelmetlensége, valamint a sofőrök felelőtlen irányváltoztatásai.

A parancsnok ismertette az elmúlt két hónap állását is. Eszerint júniusban és júliusban 4300 kihágással volt dolguk, 978 ezer lejre bírságoltak. A legtöbb kihágás közlekedési volt (háromezer), ami 138 jogosítvány és 152 forgalmi engedély bevonását is jelentette.

A parancsnok felhívta a figyelmet, hogy tekintettel a vakációs-szabadságolásos időszakban megnövekedett járműforgalomra, a hónap folyamán főképp a közlekedésrendészet fokozottabban ellenőriz.