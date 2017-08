Vasárnap reggel Csíksomlyón várták a világtalálkozó résztvevőit, a vendégeket a Fodor-kertben fogadták az esemény főszervezői, ifjú Bardocz László és felesége, Réka. Nyilvántartásba vették a családokat, kiosztották az emléklapokat, a kártyanaptárakat, amelyeket a futásfalvi és a nagybaconi Bardóczok címerei díszítettek, akárcsak a rendezvény ajándékplakettjét, amely szintén erre az alkalomra készült el egy-egy névre szóló kitűzővel együtt. Ugyanakkor a vendéglátó házaspár kürtőskaláccsal és tepertős pogácsával kínálta a résztvevőket.

Az ünnepélyes megnyitót fél tizenegykor tartották, elsőként és a szervezők nevében ifjú Bardocz László köszöntötte az ünneplőket, majd Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere méltatta a rendezvényt. Beszédében az összetartozás fontosságára, a hívó szó pontos és időszerű betartására, a székelység összetartó erejére hívta fel a figyelmet.

A kézdivásárhelyi Beke Ernő – maga is Bardócz-leszármazott – köszönetet mondott mindazoknak, akik ismét eljöttek együtt ünnepelni. Ausztráliából, Németországból, Svédországból, Magyarországról érkeztek Bardoczok és leszármazottak, de a székelyföldi települések Bardoczai is szép számban jelen voltak. Beke beszéde második felében a Bardóczok történetét ismertette. A Fodor-kerti ünnepség zárásaként megkoszorúzták az újonnan felállított és megszentelt kopjafát, illetve a hősi Székely Hadosztály emlékművét. Az ünnepség a csíksomlyói kegytemplomban folytatódott, misét celebrált és áldást osztott László Rezső pálos novícius.

Az ünneplők Csíksomlyóról Csíkszeredába vonultak át, a több mint kétszáz résztvevő a Hargita Vendégváró termében ünnepelt, ahol a Bardóczok rokoni kapcsolatainak kiterített, tizenöt méter hosszú tekercsét tanulmányozták, egészítették ki újabb adatokkal, akárcsak a nagybaconi családfát, amit Bardocz Tünde hozott el ez alkalomra. A futásfalvi és a nagybaconi Bardócz-címer kifaragott darabjait is meg lehetett tekinteni a két Bardócz-címeres zászló társaságában. Az ünnepség végén Beke Ernő bejelentette: a Bardócz, Bardocz, Bardoczi… családok és leszármazottaik ötödik világtalálkozójának helyszíne Kézdivásárhely lesz jövő esztendő augusztusának első vasárnapján.