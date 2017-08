Péter Barna József lécfalvi lelkipásztor, a tábor egyik szerevezője érdeklődésünkre elmondta, voltak évek, amikor száznál is több résztvevője volt a vallástábornak, de most mélyponton vannak a táborozók számát illetően. Anyagi gondjaik nincsenek, az egyházmegye felvállalta a kiadások jelentős részét, a táborozó gyerekek szüleinek 150 lejjel kellett hozzájárulniuk a költségekhez, az egyházközségek gyerekenként 10–10 lejjel támogatták a kicsik táborozását. A napi program a reggeli áhítattal kezdődött, kézműves- és sporttevékenységekkel, játékokkal vált teljessé. Tehetségkutató vetélkedőt is szerveztek. Az előadások mondanivalója a „visszatérni ahhoz, ami Isten szerint az embernek jó” témakörhöz igazodott. „Az Apostolok cselekedeteiből ismert ősgyülekezet modellje megállja a helyét a mai modern világban is. Alapját az együttlét, az egymásra és Istenre figyelés, az anyagiak lelkiekre való átalakítása képezi” – magyarázta Péter Barna József. Hozzátette: a tábor is pénzbe kerül, és lelkiekben térül meg.

A zabolai Csipkés-táborról az elmúlt időszakban kedvezőtlen megítélések is napvilágot láttak, többek között a medveveszélyre hivatkozva. Most azonban a gyerekek biztonsága szavatolt, a tábor egész területét a kerítésen kívül villanypásztorral övezték, éjszaka a fő bejárati kaput is zárva tartják.