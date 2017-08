A strandidős meleg napokon hét közben naponta közel ezren látogatják a sepsiszentgyörgyi strandot, zömében helyi, 12–17 év közötti fiatalok, akik itthon tartózkodnak a nyári szünidőben, és akik általában délelőttől késő délutánig a nap jelentős részét a strandon töltik; a felnőtt vendégek többnyire délután érkeznek, jóval kisebb arányban, mint a fiatalok. Van néhány brassói és külföldi látogató is hét közben, de ezek száma elenyésző. Ezek az arányok azonban teljesen megváltoznak a hétvégén, amikor a strand látogatóinak száma 2000–2500 főre is felmegy, ilyenkor a Brassóból és Brassó megyéből érkezett vendégek a strandolók mintegy hetven-nyolcvan százalékát teszik ki, és a korösszetétel is módosul, nagyjából felnőttek és gyerekes családok látogatják hétvégén a létesítményt.

A parkolóhelyek hiánya ebben az időszakban már rég­óta gond, olykor a forgalmat is akadályozzák a strand környékén parkoló autók, de erre a problémára nem nagyon látnak megoldási lehetőségeket a létesítmény működtetői, lévén, hogy a strand tömbházak között található. Igyártó Gabriella szerint rengetegen jönnek busszal, maxi taxival vagy éppen vonattal Brassóból, a gépkocsival érkező vendégek közül pedig sokan az uszoda parkolóját használják, ahonnan gyalog sétálnak el a strandig. Kérdésünkre, mi lehet annak az oka, hogy ilyen sok vendégük van Brassóból, elmondta: az ottani vizes szórakozóhelyekhez képest Sepsiszentgyörgyön jóval alacsonyabbak az árak, hévégén például hat lejbe kerül itt egy diákjegy, az egyik brassói strandon pedig negyven lej belépőt kell fizetnie a diáknak. Ugyanúgy a családok számára is sokkal kedvezőbb Szentgyörgyön a strandolás, olyannyira, hogy az útiköltséggel együtt is jobban megéri itt hüsölni a brassóiaknak.

Olvasóink közül egyesek azt is kifogásolják, hogy miért nem lehet a belépő karkötőkkel visszatérni a strandra, ha hosszabb ideig kint tartózkodik valaki. Az igazgatónő elmondta: ezt a rendszabályt biztonsági okokból vezették be, mivel a kapacitás nem vagy csak nagyon nehezen lenne mérhető a szabad kijárás esetében. Ha például a benn tartózkodó vendégek száma eléri a strand maximális kapacitását – amire idén is volt már példa –, le kell állítaniuk a jegyeladást, azonban ha az ideiglenesen távozóknak joguk lenne visszajönni, teljesen felborulna a rend, képtelenség volna ellenőrizni, hányan tartózkodnak a strand területén. Persze előfordulhat olyan helyzet is, amikor semmilyen fennakadásokat nem okozna a vendégek visszaengedése, de a szabálynak mindenkor érvényesnek kell lennie, és az utóbbi időben nagyon sok vendégük volt, így indokolt ez a beléptetési rendszer. Végül is el lehet hagyni a strandot anélkül, hogy az újbóli belépéskor ne kelljen jegyet váltani, de csak 10 percre – mondta Igyártó Gabriella, hozzátéve: a strand területén mindenfajta fontos szolgáltatás rendelkezésre áll, így a fürdőzők ott tölthetik az egész napot.