Idén aszfaltszőnyeget öntöttek és kijavították a járdákat az évek óta elhanyagolt Rózsa lakónegyedben, ahol az új parkolót is leaszfaltozták. Úgyszintén új aszfaltburkolat került a 71. udvartérbe is. Kézdi­oroszfaluban a Papp Mihály, Jakabos Ödön és Fortyogó utcában aszfaltoztak, illetve alakítottak ki járdákat. Ahol nem történt előrelépés, az a Vasút utca.

A Vasút utca azon szakaszán, ahol tavaly leöntöttek egy aszfaltréteget, már meg is jelentek az első kátyúk, a városi kórház pszichiátriai részlegének épületétől a villanyrendőrig a legrosszabb az útburkolat állapota, hosszabb ideig tartó eső után már szinte járhatatlanná válik. Az itt lakók elégedetlensége és panasza jogos, de egyelőre ennyivel maradnak.

A Vágóhíd és a Május 1. utcában párhuzamosan zajlik a munka. A Vágóhíd utcában élők kálváriája azért húzódott ennyi ideig, mivel a versenytárgyalás eredményét egy sepsiszentgyörgyi cég folyamatosan megóvta, és addig nem lehetett hozzálátni az aszfaltozáshoz, amíg nem zárultak le a fellebbezések. A két utca korszerűsítésére kiírt licitet a Megyei Út és Híd Rt. nyerte meg, erőgépei tegnap is dolgoztak. A munkálat azért is elhúzódott, mert az ott lakók közül többen még nem csatlakoztak a víz- és csatornarendszerre, holott a városháza felhívta a figyelmüket: az elkövetkező öt évben nem lesz lehetőség a burkolat felbontására közművesítési munkálatok miatt. A polgármesteri hivatal felkéri az utcában levő telkek tulajdonosait, most intézkedjenek, és legalább a telekhatárig fektessék le a vezetékeket. A kivitelező bizonyos távolságra létesített egy-egy csatlakozási pontot, amire rá lehet kapcsolódni, ennek ellenértékét viszont az igénylőknek majd ki kell fizetniük.

A Május 1. utcában már megtörtént az alapozás, és az utcát előkészítették aszfaltozásra. A közeljövőben a Petőfi Sándor és Csernátoni utcában öntenek új aszfaltréteget.