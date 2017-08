A sikeres csúcsmászást tíznapos akklimatizációs időszak előzte meg, amely alatt a háromszéki alpinisták az alaptáborból kiindulva kiépítették az egyes, kettes, illetve hármas tábort, de sikerült feljutniuk a 6371 méter magas Csapajev-csúcsra is. Sajnos, a Tien Shan-expedíció első szakaszában a négytagú csapat megfogyatkozott: Tóásó István magas vérnyomása miatt – orvosuk javaslatára – nem folytathatta az utat, és az egyes táborból vissza kellett fordulnia, míg Szabó Attila a kettes táborban döntött a visszatérés mellett.

A Csapajev megmászása után Tulit Zsombor és Csenteri Levente az alaptáborban töltött kétnapos pihenőt követően, augusztus 3-án vágott neki a Khan Tengri megmászásának. Közlésük szerint minden az eredeti terv szerint haladt, még akkor is, ha útjukat kitartó havazás nehezítette. A csúcstámadás a hármas táborból indult hajnali 3 órakor, s tizenkét nagy nehézségű sziklamászás után 15 órakor értek fel a meredek csúcsra. Onnan üzenték: „Megmásztuk a csúcsot! Mindketten. Hajrá, Székelyföld!!!” Hétfő este szerencsésen visszatértek a hármas táborba, és terveik szerint pénteken Karkarában lesznek.

A Garmin inReach Explorer+ jóvoltából a csapatmozgás folyamatosan követhető volt a világhálón – ez országos premiernek számított a hazai hegymászásban. A mostani magashegyi túra is a Székelyek a magasban expedíciósorozat része volt, amelynek célja a világ hét kontinense legmagasabb ormainak meghódítása.

