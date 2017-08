A piros-fehérek győzelemmel hangoltak a Medgyes elleni mérkőzésre, hiszen Hadnagy Attila góljával 1–0-ra nyertek a címvédő FC Viitorul ellen. A Gázmetán továbbra is nyeretlen, hiszen egy döntetlen mellett három vereség az eddigi mérlegük, legutóbb hétfőn a Dinamo diadalmaskodott a Szeben megyeiek felett (3–1). Cristian Pustai csapata négy mérkőzésen mindössze egy gólt szerezett, és kilenc találat landolt a hálójában, egy ponttal sereghajtóként várják a Sepsi OSK elleni összecsapást. A szentgyörgyiek 6 ponttal, valamint 4 rúgott és 7 kapott góllal a rangsor nyolcadik helyét foglalják el. Mindkét csapatnak szüksége van a három pontra, ezért izgalmas és iramos találkozóra számíthatnak a labdarúgás kedvelői.

„Fontos győzelem van mögöttünk. Már a mérkőzés előtt tudtuk, két ellenfelünk lesz: az egyik a meleg, a másik a Viitorul. Nagyon örülök, hogy itthon tudtuk tartani a három pontot. A Medgyes elleni meccsig rövid felkészülési időszak áll rendelkezésünkre, de arra törekszünk, hogy újra bevethetőek legyenek a labdarúgóink. Tudjuk, hogy újabb nehéz idegenbeli találkozó előtt állunk. Hétfő este figyelemmel követtem a Gázmetán Dinamo elleni játékát. Nem játszottak rosszul, sőt, tetszett, amit a pályán csináltak. A Vii­torul elleni győzelem után, remélem, labdarúgóink két lábbal a földön maradnak” – fogalmazott a keddi sajtótájékoztatón Valentin Suciu vezetőedző, aki azt is elmondta, bár két nappal többet pihenhetnek, mint az ellenfél, ennek ellenére nem számítanak a mérkőzés esélyesének.

A sajtótájékoztatón jelen volt még Niczuly Roland és Ionuț Ursu is. Előbbi örült, hogy sikerült az FC Viitorul ellen kapott gól nélkül zárni a mérkőzést. Elmondta, minden edzésen azért dolgozik, hogy a mérkőzéseken kellő önbizalommal lépjen pályára. Ursu újságírói kérdésre válaszolva azt hangsúlyozta, hogy fizikailag felkészültek az idényre és bármilyen nehéz mérkőzésre. Jelenleg a legfontosabb a Gázmetán elleni meccs. Megemlítette, hogy kicsit tart a bosnyák csatártól, hiszen Bojan Golubović erős, tapasztalt vezére csapatának.

A 4. forduló eredményei: Temesvári Poli–Bukaresti Juventus 2–1 (gólszerzők: Muntean 9., Mailat 68., illetve Ţâră 90.), FC Voluntari–FC Botoşani 1–3 (gsz.: Voduţ 34., illetve Golofca 11., 45+1., Fülöp L. 54.), Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR 0–2 (gsz.: Culio 23. – tizenegyesből, Hoban 33.), Craiova–Astra Giurgiu 1–1 (gsz.: Mitriță 51., illetve Balaure 9.), Concordia Chiajna–FCSB 1–2 (gsz.: Cristescu 53., illetve Benzar 76., Man 86.), Dinamo–Medgyesi Gázmetán 3–1 (gsz.: Anton 31. – tizenegyesből, Hanca 72., 75., illetve Popovici 90+4.).

A rangsor:

1. Botoșani 3 1 0 10–3 10

2. CFR 3 1 0 8–1 10

3. FCSB 3 1 0 6–3 10

4. Dinamo 3 0 1 7–2 9

5. Astra 2 1 1 6–4 7

6. Craiova 1 3 0 5–3 6

7. Temesvár 2 0 2 3–5 6

8. Sepsi OSK 2 0 2 4–7 6

9. Voluntari 1 1 2 5–6 4

10. Jászvásár 1 1 2 1–4 4

11. Viitorul 1 0 3 3–4 3

12. Chiajna 0 1 3 2–5 1

13. Juventus 0 1 3 2–7 1

14. Medgyes 0 1 3 1–9 1

Az 5. forduló mérkőzései: * ma Astra Giurgiu–Concordia Chiajna (17 óra), Bukaresti Juventus–Craiova (19.15 óra), FCSB–Jászvásári Poli (21.45 óra) * csütörtökön Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK (18.30 óra), Kolozsvári CFR–Dinamo (21 óra). A keddi eredmények: FC Botoşani–Temesvári Poli 1–0 (gólszerző: Fülöp L. 29.), FC Viitorul–FC Voluntari 0–0. A találkozókat a Digi­Sport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti.