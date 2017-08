A News.ro hírügynökség szerint a pénzügyminisztérium szeptembertől 23 százalékkal, ezer literenként 2035 lejre növelné az ólommentes benzin, illetve 25 százalékkal, ezer literenként 1897 lejre a gázolaj jövedéki adóját. A hírügynökség számításai szerint ezáltal mind a benzin, mind a gázolaj literenként mintegy 45 banival drágul a töltőállomásoknál, ahol az átlagárak jelenleg 4,5 lej körül mozognak.

A kormány indoklása szerint az intézkedésre azért van szükség, mert jelentősen megcsappant a jövedéki adóból származó bevétel az idei első fél évben a január 1-jétől alkalmazott adómérséklés, valamint az áfa egy százalékkal való csökkentése hatására. Közlésük szerint 768 millió lejjel kevesebb folyt be, mint 2016 első fél évében. Az indoklásban ugyanakkor az is olvasható: a jövedéki adó uniós szinten Romániában a legalacsonyabb az üzemanyagárhoz arányítva (a benzinnél 50 százalék, a gázolajnál 52 százalék, az Európa Unióban viszont 62 és 57 százalék).

A Tudose-kormány által tervezett módosítással az üzemanyag jövedéki adója gyakorlatilag visszatér a tavalyi szintre, amikor még érvényben volt a Ponta-kormány által 2014-ben bevezetett literenként hét eurócentes többletadó, amit nem tudott eltörölni a jelenlegi kormánykoalíció decemberben, viszont az illetékek eltörlésénél a többletadó megszűnt, a jövedéki csökkent.

Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank kormányzója bírálta a kormány tervét, kijelentve: növelni fogja az infláció mértékét az üzemanyagra kivetett jövedéki adó megemelése. A jegybank vezetője szerint az inflációt a közalkalmazottak bérezését szabályozó kerettörvény gyakorlatba ültetése körüli bizonytalanság, az adózási rendszert érintő újabb törvényjavaslatok, valamint a költségvetési hiánycél fenntartását szolgáló, kiigazító intézkedések is tovább növelhetik. Kockázati tényezőt jelent a földgáz és a villanyáram árának növekedése körüli bizonytalanság is.

A napokban egyébként egymást érték a kormány különböző adópolitikai terveiről szóló hírek, amelyek vagy a választási programban beígért béremelések teljesítését vagy ezek költségvetési fedezetének előteremtését célozzák. Amint azt Călin Popescu Tăriceanu is megerősítette, egyebek mellett tervben van a jelenleg ötszázalékos osztalékadó eltörlése, az orvosok jövedelemadójának eltörlése, a földek területadójának eltörlése azon gazdák esetében, akik rendszeresen művelik azokat (ezzel szemben a két évig parlagon hagyottak esetében a kivethető hektáronkénti adó megduplázása), a munkavállalók jövedelemadójának 16-ról tíz százalékra csökkentése. Emellett a mezőgazdasági eszközök, járművek adóját is eltörölnék bizonyos feltételek mellett. Ezek az intézkedések 2018. január elsejétől lépnének érvénybe.

Mint ismert, továbbá arra akarják kötelezni a cégeket, hogy az áfát már számlázáskor egy külön erre a célra létrehozott bankszámlára irányítsák, ugyanakkor megadóztatnák a romániai internetes doménneveket (.ro), módosítanák és megtiltanák a korkedvezményes nyugdíjasok visszavételét a közintézményekben.