Az idén jubiláló, 25. fesztivál kapuit vasárnap este nyitották meg a beköltöző sátorozók előtt, a kulturális, elsősorban zenei programok tegnap, a mínusz első napon kezdődtek. „Bár a tavalyi látogatószám-rekordot, a 496 ezret valószínűleg nem döntjük meg, idén is több telt házas napra számítunk. Naponta több mint száz program közül lehet választani” – mondta Kádár Tamás, a Sziget Kft. cégvezetője. Idén is Hollandiából, Olaszországból, Németországból, az Egyesült Királyságból és Franciaországból érkeznek a legtöbben. A külföldi fesztiválozók közül 12 ezren jönnek Hollandiából, de még Ausztráliából is ezren érkeznek a Szigetre. Kádár Tamás azt mondta, pontos össze­get nem árulhat el, de az idei legdrágább fellépő Pink, aki „nagyságrendileg hasonló össze­gért” ad koncertet, mint 2011-ben Prince, aki a hírek szerint csaknem egymillió dollárért zenélt Budapesten. Gerendai Károly főszervező korábban arról beszélt, hogy az idei Sziget mintegy 6,3 milliárd forintos költségvetésből valósul meg. Kádár Tamás kitért arra, hogy a költségvetés fele megy el a programokra, és ennek is 65 százaléka a hét fő nagyszínpados fellépőre. „Egy sztárfellépőre annyi pénzt költünk, mint az összes nem zenei programra együttvéve. A világsztárok gázsija az elmúlt években nagyon megemelkedett, évről évre nehéz­séget okoz ezt a jegyárakból fedezni.”