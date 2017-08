A Szinice-térségben mintegy ötven hektáron gyulladt ki a hétvégén a lombhullató erdő, amelynek oltásában Romániában először vetettek be repülőgépet: a katasztrófavédelmi egységek munkáját vasárnap és hétfőn is a hadsereg egyik Spartan C-27-es repülőgépe segítette, amely alkalmanként hat darab ezerliteres víztartályt dobott le az égő erdőre.

A szinicei erdőtűzzel a térség három megyéjének tűzoltói küzdöttek, ugyanazok, akik múlt héten a közeli Domogled-Cserna Nemzeti Parkban dolgoztak az újra és újra lángra kapó erdő oltásán. Flavius Iscru, a Mehedinţi megyei katasztrófavédelem szóvivője közölte, a tűz már nem terjed tovább. Bár az ország nagyobbik részén változékonyra fordult az idő, és sok helyen zivatarok váltották fel a múlt heti kánikulát, a Duna mentén, ahol a napokban rendszeresen 40 fok feletti csúcshőmérsékletet mértek, továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben.

A Szinice-térség főleg őslénytani szempontból értékes lelőhely, ahonnan egyebek között a kréta korból fennmaradt, kétméteres átmérőt közelítő ammonitesz-házak (csigához hasonló, spirális házú tengeri puhatestűek maradványai) kerültek elő.