Az előzőleg bejelentkezett két-három fős csapatok egymással versengve mutathatták meg ügyességüket és oldhatták meg a 35 kilométeres útvonalon elrejtett feladványokat, amelyek elvezették őket az ikafalvi célvonalhoz. A kincskereső kalandorok az ikafalvi faluházban pihenhettek meg, számolhattak be a nap eseményeiről, és fogyaszthatták el finom, igazán megérdemelt vacsorájukat. A várva várt eredményhirdetés előtt Jancsó Katalin természetjáró és animátor az ehető vadontermő növényekről, gombákról és gyógyfüvekről tartott előadást. A díjkiosztás után megünnepeltük két versenyző születésnapját is; az est közös énekléssel és éjszakába nyúló baráti beszélgetésekkel zárult.

A nyolc csapatból legkitartóbbnak és legügyesebbnek a Drótszamarak névvel fémjelzett baráti társaság (Kozma Hanna, Răduca-Nagy Emil és Kovács Ágota) bizonyult, akik a 105 maximálisan megszerezhető pontszámból 69-cel nyerték el az első helyezést. A képzeletbeli dobogó második fokára a Cube, a harmadikra pedig a KBC csapat került fel. A díjazottak biciklitartozékokat, trikókat, kupákat, érmeket, okleveleket és egyéb apróságokat kaptak.

Másnap – ahogy a felhívásban is elhangzott – közös biciklitúrával zárult a kincskeresés, a Nemere útján haladva, Ikafalva, Felsőcsernáton (Malom-feredő, Ikavára), Márkosfalva, Martonfalva, Hatolyka, Szentkatolna, Fortyogó és Kézdivásárhely útvonalon. A rendezvény célja többek közt az volt, hogy növelje a lakosság érdeklődését a biciklitúrák iránt, rámutatva, hogy a biciklizés által nemcsak az egészséges mozgást gyakoroljuk, hanem ugyanabban az időben tágíthatjuk általános műveltségünk határait – megismervén térségünket –, és fejleszthetjük kreativitásunkat, valamint a csapatban való együttműködés szellemét is erősíthetjük. A szervezők köszönik Bardócz Csaba ikafalvi lelkipásztor önzetlen segítségét.

A kétnapos bringatúra támogatói: Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság, a Senso Kft., az Erasmus plusz program és a csernátoni önkormányzat. Ugyanakkor a szervezők ez­úton gratulálnak és mondanak köszönetet minden résztvevőnek a kitartásért, a támogatásért. Találkozunk jövőben is!

Zöld Nap Egyesület