A kezdő, haladó és gyerekcsoportoknak szászcsávási magyar és cigány, valamint nyárádmagyarosi néptáncokat tanítottak, a népdaloktatást Nyitrai Marianna vállalta, a hangszeres oktatás az Üsztürü zenekar tagjainak feladata volt.

Több mint 150-en vettek részt a táborban, Erdély egész területéről, a szórványvidékekről, Magyarországról is érkeztek vendégek, jó részük nem először járt Zabolán. Az események több helyszínen zajlottak, a községi kultúrotthonban, a teleházban, a Csángó Néprajzi Múzeumban, a Mikes-kastély konferenciatermében. Pénteken Székelytamásfalvára „költözött” a sereg, a Thury-kúriában és udvarán estig tartó mulatozást szerveztek, bográcsban főtt étellel kínálták a vendégeket, de lehetett szekerezni is.

A gyerekeknek kézműves- foglalkozásokat biztosított a Csiporkázó Egyesület, és a kicsik által készített rajzokból kiállítást is szerveztek a múzeumban. Nem maradt el a mindennapos táncház, szombaton este pedig gálaműsoron mutatkoztak be a táncosok, zenészek, énekesek.