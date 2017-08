Egyhetes nappali illemtantábort tartott az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezete tizenöt 7–10 éves gyermek számára július 31. és augusztus 4. között a Zarah Kids Molnár Józsiás utcabeli székházban – tudtuk meg az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének sajtóközleményéből. Az ingyenes nyári tábor során a gyermekek mozgalmas és tartalmas tevékenységeken vettek részt, megismerkedtek az étkezési szokásokkal, gyakorolták a másokkal való kapcsolatfelvételt, az öltözködési és viselkedési szabályokat különböző élethelyzetekben, múzeumba, színházba és játszótérre látogattak, emellett tanítómeséket is hallgattak az illemről.

Fejér Melinda, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszervezetének elnöke elmondta, a tábor célja, hogy a hosszú vakáció alatt a gyerekek erkölcsi ismereteit mélyítsék, elméleti tudásukat gyakorlatba ültessék, segítsenek különbséget tenni a jó és a rossz között. A szervezők arra törekedtek, hogy a kicsik olyan közösségben tevékenykedjenek, ahonnan erkölcsi tudatuk megerősítésével, kommunikációs készségük fejlődésével és az illemszabályok ismeretével térhetnek haza. A hagyományteremtő szándékkal elindított rendezvény tanulságosnak bizonyult a résztvevők számára.

„Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolás gyerekek minél korábban találkozzanak az emberek közötti érintkezés és a társadalmi élet szabályaival, hisz az illemtan alapjainak elsajátítása nélkülözhetetlen. Hisszük, hogy az elmúlt egy hét alatt sikerült a gyerekeknek némi újat nyújtanunk, amely további életükben is alappillér lesz. Azon is gondolkodunk, hogy kiterjesztjük a tábort a megye többi településére is, hiszen van rá igény” – fogalmazott Papp Gyöngyike, az RMDSZ Kézdivásárhelyi Nőszerve­zetének alelnöke.