A piros-fehér mezesek az élvonalbeli bajnokság 4. fordulójában Hadnagy Attila révén második győzelmüket is begyűjtötték, a csapatkapitány pedig két kihagyott gólhelyzet után megszerezte idénybeli első gólját a mérkőzés 93. percében. A csapatkapitány a forduló csapatába is bekerült, akárcsak a szentgyörgyiek 21 éves kapusa, Niczuly Roland, aki először a szezonban gól nélkül zárta a mérkőzést, illetve a 32 éves középhátvéd, Cristian Oroș, akinek komoly szerepe volt abban, hogy a háromszékiek ne kapjanak gólt a címvédőtől. A három szentgyörgyi játékos mellett Mihai Butean (Astra), Andrei Mureșan (CFR), Marco Momcilovic (FCSB), Sergiu Hanca (Dinamo), Ovidiu Hoban (CFR), Sebastian Mailat (Temesvár), Daniel Benzar (FCSB) és Cătălin Golofca (FC Botoșani/FCSB) érdemelte ki kimagasló teljesítményével, hogy bekerüljön a 4. forduló csapatába. A forduló edzője a 44 éves Costel Enache, aki a 13 ponttal éllovas és veretlen FC Botoșani trénere.

A Sepsi OSK ma 18.30-tól a sereghajtó Medgyesi Gázmetán otthonában játszik a bajnokság 5. fordulójában. A piros-fehérek győzelemmel hangoltak a Medgyes elleni mérkőzésre, hiszen mint ismert, a papírformát felborítva nyertek a címvédő FC Viitorul ellen. A Gázmetán továbbra is nyeretlen, hiszen egy döntetlen mellett három vereség az eddigi mérlegük, legutóbb hétfőn a Dinamo diadalmaskodott a Szeben megyeiek felett (3–1). Cristian Pustai csapata négy mérkőzésen mindössze egy gólt szerzett, és kilenc találat landolt a hálójában, egy ponttal sereghajtóként várja a szentgyörgyiek elleni összecsapást. A mérkőzést a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti. (miska)