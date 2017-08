Az első játékrészben a spanyolok nagyobb arányban birtokolták a labdát és komoly mezőnyfölényben játszottak, így nem volt meglepő, amikor a 24. percben megszerezték a vezetést. Egy felszabadítást követően Dani Carvajal jobb oldali beadását a védők közül lesgyanús helyzetből kilépő Casemiro kapásból a hosszú alsóba lőtte (1–0). A Manchester United nem nagyon tudott nyomást gyakorolni a Real játékosai­ra, sőt, az angolok Keylor Navas kapujáig is ritkán jutottak el, az első 45 percben egy kaput eltaláló lövést produkáltak.

A szünet után Toni Kroos bombáját védte David De Gea, majd az 52. percben a királyiak kettőre növelték előnyüket: Gareth Bale és Isco nagyszerű összjátéka után utóbbi közelről lőtt a bal alsóba (2–0). A folytatásban az angolok részéről Paul Pogba fejjel és Romelu Lukaku lábbal hibázott, viszont a spanyolok részéről Gareth Bale lövése a kapufán csattant. A 62. percben Lukaku révén szépített a United, miután Nemanja Matić erős lövését védte Navas, a kipattanóra pedig a belga támadó csapott le, és a hálóba passzolt (2–1). Az angolok a mérkőzés hajrájában egyenlíthettek volna, viszont Marcus Rashford és Marouane Fellaini is pontatlan volt. A Real Madrid nemcsak a Bajnokok Ligája-, hanem a Szuperkupa-címét is megvédte, illetve a királyiak történetük során negyedszer emelhették magasba a trófeát. (miska)