A nyolcnapos fesztivál újdonságairól tartott kolozsvári sajtótájékoztatón Gergely Balázs főszervező elmondta: a tavalyi magyar napokon – amelyek keretében Kolozsvár városi rangra emelésének 700. évfordulóját is megünnepelték – a szervezők úgy érezték, hogy elérték teljesítőképességük határát. Azt a következtetést is levonták, hogy a fesztivál kinőtte helyszíneit, a Főtér, a Fogoly utca és a Farkas utca terei már nem elégségesek a látogatók befogadására. Ezért idén a Sétatéren is színpadot állítanak fel.Gergely Balázs kiemelte: azért minősítették transylvanicummá a magyar napokat, mert a rendezvény „olyan közkinccsé vált, amelyet sok más erdélyi érték mellett ki lehet tenni a kirakatba”, és amely egész Erdélyt gazdagítja. A főszervező hozzátette: idén is adománygyűjtést szerveznek a magyar napok keretében, a kedvezményezett ezúttal a kolozsvári szegénykonyha lesz, amelyet közösen kívánnak működtetni a történelmi magyar egyházak.Megemlítette továbbá: a szervezésre rányomta bélyegét, hogy Horváth Annát, Kolozsvár korábbi alpolgármesterét a korrupcióellenes ügyészség eltiltotta hivatala gyakorlásától. Oláh Emese – aki április eleje óta tölti be az alpolgármesteri tisztséget – hangsúlyozta, hogy a város továbbra is kiemelt rendezvénynek tekinti a magyar napokat, és évről évre nagyobb összeggel támogatja a szervezést.A szervezők elmondták, a sétatéri színpadon a gyermekeket megszólító programokat láthatják az érdeklődők, a Farkas utcai színpad a folk-, az operett- és a nótaelőadások helyszíne lesz, a Fogoly utcában rendezik be a borutcát, ahol a Hagyományok Háza bevonásával szerveznek hagyományőrző programokat. A fesztivál főtéri nagyszínpadán a Szent István-napi néptánctalálkozó gáláját, a Ghymes együttes, Szikora Robi és az R-GO, Deák Bill Gyula és Földes László Hobo, valamint Charlie koncertjét hallhatja a közönség. A rendezvény augusztus 20-án, vasárnap Kolozsvár főterén zárul a Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-produkciójával.A programokról részletesen a magyarnapok.ro oldalon lehet tájékozódni.