Az oktatási segédanyagokra vonatkozó döntését a miniszter azzal indokolta, hogy 2002 óta nem vizsgálták felül ezeket, így most erre is sort kerítenek. A tanügyminiszter felhívást intézett a kiadók felé, hogy egyelőre ne küldjenek ilyen anyagokat az iskoláknak és a tanároknak.

Liviu Pop szerint legtöbb 30 napon belül kidolgozzák a módszertant a segédanyagok átvizsgálására és akkreditálására vonatkozóan, hogy tisztázódjon ezek helyzete. Módosítják az Országos Felmérő és Vizsgáztató Központ működését szabályozó kormányhatározatot, hogy ezentúl ez az intézmény foglalkozhasson a segédanyagok felmérésével. „Csak akkor engedélyezhetik, ha a tanár vagy tanító által javasolt segédanyagot az illető oktatási intézmény tanári tanácsa, a tanfelügyelőség és a szülői bizottság is jóváhagyja” – fejtette ki.

Az oktatásügyi minisztérium vezetője a délutáni oktatás módszertanának kidolgozásáról is szólt. Elmondása szerint hamarosan véglegesítik ezt. Nagy hangsúlyt fektetnek a sportra, naponta legalább 30 percet kell mozogniuk, játszaniuk a gyerekeknek – árulta el.