Másrészt az intézmény többi alkalmazottjának is reményt kell adni, hogy igazgatói székbe kerülhet – tette hozzá a miniszter. Toader azt is elmondta: október elsején kezdődik a börtönök vezetőségi tagjainak menedzseri továbbképzése. Mindeddig ugyanis a fogva tartási intézmények vezetői nem részesültek továbbképzésben. (Maszol)

MENTHETŐ, HA AKARJÁK. Legalább két évbe telik, amíg elkezdődhet a tuberkulózis ellen védő BCG-oltás előállítása a Cantacuzino Intézetben – közölte hétfőn Cristian Grasu egészségügyi államtitkár. A fővárosi intézet tevékenységének újraindítása céljából alakult minisztériumközi bizottság első ülését Florian Bodog egészségügyi miniszter vezette, és az oktatási miniszter, az igazságügyi miniszter, valamint a többi tárca államtitkárai is részt vettek. Az államtitkár elmondta, influenza elleni és BCG-oltások előállítását tervezik, de erre valószínűleg nem kerül sor két éven belül. Grasu arról is beszámolt, az intézet felszerelésének egy része régi, elavult, ezért minden egyes darabot ellenőrizni kell, mielőtt felbecsülik a szükséges befektetés mértékét. Mircea Ioan Popa, a Cantacuzino Intézet menedzsere megerősítette, hogy az általa vezetett intézmény már évek óta nem állít elő vakcinákat, és a gyártás újraindításához egy sor intézkedésre van szükség. (Agerpres)

KIÜTÖTTÉK A BIZTOSÍTÉKOT. Az áru- és a közszállítás drágulását, a Románia területén való tankolás megtagadását, valamint utcai tiltakozásokat is hozhat a kormány azon terve, hogy szeptember elsejétől jelentősen megnövelik az üzemanyagok jövedéki adóját, ami nagyjából tízszázalékos árnövekedéshez vezethet a töltőállomásoknál. A Mediafax hírügynökség által megszólaltatott, a közúti és személyszállítók érdekeit védő tömörülések képviselői kivétel nélkül a díjak megemelését jósolják, amennyiben az adóemelést a kormány végrehajtja. A engedélyezett szállítók szövetségének vezetői rossz viccnek minősítették az elképzelést, hozzátéve: amennyiben mégis hatályba lép a rendelet, a kormány elé vonulnak. Ugyanők emlékeztetnek, a Ponta-kormány által bevezetett többletilleték azt váltotta ki, hogy sok szállító inkább külföldön tankoltatta járműveit, illetve üzemanyag-tartalékokat halmoztak fel, hogy ne kelljen a belföldi benzinkutakat felkeresniük.