„Észak-Korea nem jelent közvetlen fenyegetést, az amerikaiak nyugodtan alhatnak” – jelentette ki Tillerson. Donald Trump amerikai elnök tegnap „olyan tűzzel és haraggal” fenyegette meg Phenjant, amilyet még soha nem látott a világ, ha Észak-Korea tovább fenyegeti az Egyesült Államokat, később azonban két egymást követő Twitter-üzenetben már némileg „visszavonulót” fújt.

Tillerson szerint az elnök fenyegetése nem jelenti azt, hogy Washington lépéseket tesz a katonai beavatkozás irányába; Trump azért fogalmazott így, hogy az erős nyelvezetet Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor világosan megértse, mert úgy tűnik, hogy a diplomatikus beszédből nem ért.

Az amerikai külügyi tárca vezetőjének kijelentését közvetve megerősítette Trump két későbbi Twitter-bejegyzésében is, amelyek közül az elsőben arra emlékeztetett: „Az első rendeletem elnökként az volt, hogy újítsuk fel és korszerűsítsük a nukleáris arzenálunkat, amely jelenleg erősebb, mint valaha.” Pár perccel később közzétett tweetjében pedig hozzátette: „Remélhetőleg soha nem kényszerülünk rá, hogy felhasználjuk (nukleáris arzenálunkat), de soha nem lesz olyan, hogy ne mi legyünk a legerősebb nemzet a világon!”



Kis méretű nukleáris robbanófej

A Koreai Néphadsereg egyik szóvivője a KCNA állami hírügynökség által közölt nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy bármelyik pillanatban végrehajthatják a Guam elleni rakétacsapás tervét, amint erről döntést hoz az észak-koreai vezető. Egy ezzel párhuzamos nyilatkozatban egy másik katonai szóvivő arról beszélt, hogy Észak-Korea kész megelőző csapást végrehajtani, ha úgy látja, hogy az Egyesült Államok provokációra készül ellene.

Az észak-koreai hadászati rakétaerők nyilatkozata a KCNA jelentése szerint leszögezi, Phenjanban komolyan mérlegelik azokat a lépéseket, amelyek Washington értésére adnák, hogy Hvaszong–12-es típusú rakétáival Észak-Korea képes megsemmisíteni Guamon a hadászati bombázók és más kulcsfontosságú fegyverek állomáshelyéül szolgáló amerikai támaszpontokat. A phenjani vezetés mindezt alig néhány órával azután jelentette be, hogy az amerikai hírszerzés közölte: Észak-Korea olyan kis méretű nukleáris robbanófejet fejlesztett ki, amelyet rakétára illeszthet.



Dél-Korea is erősítene

A dél-koreai haderő teljes, alapos átvizsgálását és fejlesztését javasolta a dél-koreai elnök. „Elképzelhető, hogy a helyenkénti kisebb fejlesztések és módosítások helyett teljes körű védelmi reformra van szükség, az alapoktól kezdve” – mondta Mun Dzse In Szöulban azon a találkozón, amelyen a három fegyvernem hat újonnan kinevezett parancsnokával folytatott megbeszélést.

Az Egyesült Államok 28 500 katonát állomásoztat Dél-Koreában a két ország közötti védelmi szövetség jegyében. A dél-koreai védelmi képességek megerősítésének várhatóan fontos része lesz a nagyobb hatótávolságú rakéták gyártása. Mun Dzse In hétfőn telefonon beszélt amerikai kollégájával, akitől azt kérte, hogy vizsgálják felül a ballisztikus rakétákról szóló amerikai–koreai megállapodást, amely jelenleg 800 kilométerre korlátozza a Dél-Korea által fejleszthető rakéták hatótávolságát, valamint maximum 500 kilogrammban határozza meg a rakéták által hordozható töltet tömegét. Szöul abban bízik, hogy a rakétatöltetek tömegét legalább 1000 kilogrammra növelhetik, ami szakértők szerint már elegendő lehet ahhoz, hogy meg tudják semmisíteni a mélyebb észak-koreai bunkereket is.



Nyugalomra intenek

Tegnap a német kormány önmérsékletre szólított fel, s aggodalmát fejezte ki a konfliktus „retorikai eszkalációja” miatt. Martin Schäfer külügyi szóvivő szerint a további kardcsörtetés és katonai lépések nem oldják meg a kialakult helyzetet. Nyugalomra szólított fel Peking is. A kínai külügyminisztérium közleményében minden felet felszólított, hogy tartózkodjanak minden olyan megnyilvánulástól és lépéstől, amely súlyosbíthatja a válságot, s igyekezzenek békés úton rendezni a phenjani nukleáris fegyverkezés miatt kialakult konfliktust.

Az észak-koreai fenyegetés nyomán világszerte nő az aggodalom egy nukleáris támadás lehetősége miatt – mondta Taue Tomihisza, az atomtámadás 72. évfordulójára emlékező Nagaszaki polgármestere. Nagaszaki kell hogy maradjon az utolsó hely, amelyre atombombát dobtak – tette hozzá. Tegnap több ezren – köztük a második világháború végéhez vezető nagaszaki atomcsapás túlélői, illetve a halálos áldozatok hozzátartozói – gyűltek össze a Japán délnyugati részén található város Békeparkjában, hogy helyi idő szerint 11 óra 2 perckor egy perc néma csenddel emlékezzenek az 1945. augusztus 9-én történtekre.