Megújul a kovásznai központi piac. Jelenleg a használati cikkek részlegét rakják ki térkővel hatszáz négyzetméternyi felületen. Ha végeznek, esővíz-elvezetőket alakítanak ki, majd a rendelkezésre álló pénz függvényében az asztalok fölötti tetőt is kijavítják, kicserélik – tudtuk meg Jeszenovics Károly alpolgármestertől.

A munkálatra nagy szükség van, mert esős időben az árusok és a vásárlók is csak tócsákban, sárban közlekedhetnek a piacon. A munkálatokra nem különítettek el pénzt a város költségvetéséből, az egység saját bevételeiből fedezi a kiadásokat – mondta a városvezető. A használati cikkek árusítására 75 standdal rendelkeznek, a zöldséges részlegen 109 elárusítóhely van. A piac tavalyi bevétele elérte a 75 ezer lejt.

A kovásznai piacon szombatonként a legnagyobb a forgalom, ilyenkor tartják a heti vásárt, ahol nemcsak helybeliek vásárolnak, hanem a környező falvakról is ide járnak az emberek beszerezni a szükséges portékát. Korábban az állandó butikok előtti sétányt rakták ki térkővel, jövőre tervezik a zöldséges részleg megújítását is.