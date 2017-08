Többször észleljük, hogy nincs víz, de nem tudni, miért és mennyi ideig. Mindez előzetes értesítés nélkül. Ez történt augusztus 4-én is. Megkérdeztem a szolgáltató illetékest, hogy mikor lesz víz, és hogy nem kellett volna-e a lakosságot a csapok elzárásáról értesíteni – azt válaszolta, hogy igazam van... Egy elzárás következménye: a lerakódott sár és homok bekerül a fogyasztóhoz, és nem használható sem a fürdőszoba, sem a mosógép. Sajnálatos, hogy van egy megyei vízvállalat (ahova Kovászna is tartozik), amely nem tesz semmit, hogy Kovásznán javuljon a szolgáltatás minősége. Az elmúlt napokban 30 fokos hőség volt – rossz belegondolni, mi történhet, ha valahol tűz tör ki...

T. L., Sepsiszentgyörgy. Jön az autóbusz vagy nem? Melyiket várod? A 4-est. Hát mikor kell indulnia? 14.30-kor, s megy Szépmezőre. Tegnap időben jött? Dehogy, volt alkalom, hogy 14.40-kor még nem jött. A stadionnál ülök fel, legtöbb egy percet kellene várni, de már 6 perccel múlt fél, s még sehol sincs. Előfordult már, hogy taxival mentem munkába a buszjeggyel a zsebemben, mert nem jött a járat. Sajnos ez gyakori, amikor délutáni váltásban dolgozom. Ha mindennap elkésnék, amikor délutános vagyok, a főnököm egy idő után megelégelné, s kirúgna az állásomból... Érdemes autóbusszal járni Sepsiszentgyörgyön? Talán jobb lenne biciklivel, mert a buszjáratra nem lehet számítani. Vajon miért nem lehet betartani a menetrendet? A pontosságot?

CIUCĂŞEL HORTENZIA, Sepsiszentgyörgy. A Gáll Lajos utca állapotát szeretném szóvá tenni: már évek óta várjuk az aszfaltozását, de hiába. Pedig olyan por van, hogy a csukott ablakon keresztül is vastagon rátelepedik mindenre a lakásban. A vejem az elmúlt három évben többször volt kihallgatáson a polgármesternél, mindig azt ígérték neki, hogy jövőben lesz aszfalt, de nem lett; idén már azt válaszolták a beadványomra, hogy az ott lakók viszonylag alacsony száma és a nem számottevő forgalom, illetve a pénzforrások szűkössége miatt csak a 2020–2025-ös időszakban számíthatunk aszfaltra, addig csak karbantartják a makadámot. Hát, a forgalom nem kicsi, mert több más utcába is itt járnak át, sokszor a temetésre érkezők is itt parkolnak (az új református temető mögötti utcáról van szó), a karbantartás vitatható (még az utcanévtábla is fából van, és alaposan lekopott), és most azt kell hallanunk, hogy ez még évekig így marad...