Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a bitai születésű sepsiszentgyörgyi

NAGY ERNŐ,

a drága jó férj, édesapa életének 64. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt.

Szeretett halottunktól 2017. augusztus 12-én, szombaton 15 órától veszünk végső búcsút a szemerjai új református temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

Az élet nem könnyű és nagyon rövid. Leírni is nehéz, hogy nem vagy itt, elmondani nem tudjuk, mit érzünk. Nagyon fáj a szívünk, hogy nem láthatunk téged. Fájó szívvel emlékezünk KURTA FERENC KÁROLYRA (1975–2012) halálának ötödik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

4300819

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elmentél azoktól, akiket szerettél. Minden betegséget csendben eltűrtél, panasz nélkül befelé könnyeztél. Annyi erő, kitartás volt benned, dolgos kezed határt nem ismert. Telnek a hónapok, múlnak az évek, de akik szerettek, nem felednek téged. Fájdalommal emlékezünk PRÉDA GÁBORRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Gyászoló családja

4300832

Fájó szívvel emlékezünk id. BEDŐ TAMÁS volt pékmesterre halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, gyermekei: Icuka és Tami, menye: Lenuţa, unokái: Réka, Sándor, Tamika és Cristi, dédunokái: Szelina, Ricardo, Gabriel

és Ingrid

19364

„Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elmentél azoktól, akiket szerettél. Telnek a hónapok, múlnak az évek, de akik szerettek, nem felednek téged.” Szeretettel emlékezünk KURTA FERENC KÁROLYRA tragikus halálának 5. évfordulóján.

Emőke és Bendegúz

10284

Fájó szívvel emlékezünk a kőröspataki SZINTE JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjék békében.

Szerettei

4300777

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi FERENCZ

GYULÁNÉ BEDŐ

VALÉRIÁRA, aki egy éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4300790

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, a málnásfürdői születésű sepsiszentgyörgyi BARTHA IBOLYÁRA (szül. ZSIGMOND) halálának első, valamint a száraz­ajtai születésű BARTHA JÓZSEFRE halálának 14. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk rájuk.

Gyermekeik és unokáik

4300805

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. OLÁH PÁLRA halálának 25. évfordulóján. Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Bánatos özvegye, gyermekei és azok családja

4300806

Jó lett volna mindig köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Hogyha a síromnál lesz mindig virágom, biztos vagyok benne, hogy nagyon hiányzom. Emlékezzetek, de ne csüggedjetek, hisz lélekben én is ott vagyok veletek. És tudjátok azt is, bármerre jártok, hogy az égből én is vigyázok rátok. Könnyes szemmel, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk felejthetetlen leányunkra, LÁSZLÓ GIZELLÁRA, aki hat hónapja búcsú nélkül hagyott itt minket.

Bánatos szülei, testvére, sógora, keresztlánya, Andrea jegyesével és mindazok, akik őt szerették

4300816