Mintegy félszáz Trabantot és tulajdonosaikat várják a fürdővárosba, remélik, az esemény ismét kiemelkedik az országban, például a Székelyudvarhelyen vagy Jászvásár mellett szervezett hasonló találkozók közül – mondta el érdeklődésünkre Domaházi János főszervező. Ha semmi nem jön közbe, Lengyelországból is érkeznek Trabantok, nemzetközi rangot adva az találkozónak.

Ma estére várják a résztvevőket Kovásznára, szombaton 10 órakor a megszokott helyen, a város központjában vonulnak fel a Trabantok, és a Supercoop üzlet előtti parkolóban gyűlnek össze – itt vehetik legjobban szemügyre a járgányokat az érdeklődők. Kiosztják a részvételi lapokat, majd a Tündérvölgybe hajtanak, ahol a kemping mögötti téren (a juhászlakodalom hagyományos helyszínén) zajlanak az események.

A nap folyamán különböző versenyszámokban mérkőzhetnek meg a Trabantok és tulajdonosaik, a vetélkedők kívülállóknak is látványosnak ígérkeznek. Tapasztalataikat, de akár az egyre inkább ritkaságszámba menő alkatrészeiket is cserélgethetik a jelenlévők, a szervezők ételről, italról is gondoskodnak. Este óriás tábortüzet gyújtanak, majd élő zene mellett folytatódik a buli, ahová nem csak a Trabantok tulajdonosait várják – hangsúlyozta Domaházi.