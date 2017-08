Fülöp Tímea, a Szféra kortárs tér programfelelőse elmondta, hogy Marosvásárhely egyik emblematikus épületében, az egykori Aranykakas vendéglő udvarában kap helyet az eseménysorozat, amely kortárs alkotóműhelyeknek ad otthont. A közönség megtekintheti többek között Vajda Boróka fotókiállítását, Anca Onuț grafikáit, valamint Könczey Elemér kolozsvári grafikus karikatúráit. Bemutatják az első erdélyi képregényt, amely szeptemberben jelenik meg, és jelen lesz a sepsiszentgyörgyi Magma kortárs művészeti műhely is, ahol a látogatók kipróbálhatják a fényképelőhívást. A Szféra zenei programjában romániai és magyarországi együttesek is szerepelnek. A Szféra programjából az irodalom sem hiányzik: Sebestyén Aba színművész kortárs magyar költők megzenésített verseit adja elő.

Tompa Gábor, a Forgatag szakmai vezetője, aki Zalaegerszeg és Marosvásárhely együttműködésének köszönhetően segít a szervezésben, elmondta: a Vásárhelyi Forgatag az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és jó ötletnek tartja, hogy kilencnaposra bővítették a fesztivált. Úgy vélte, a fesztivál beágyazódott a régióba, kiemelte identitáserősítő szerepét, és örömmel állapította meg, hogy a rendezvény körül példaértékű összefogás jött létre. Felhívta a figyelmet a fesztiválturizmus fontosságára is, amely gazdasági erőt jelent. Szathmáry Zsolt a Bolyai Kollégium Alapítvány nevében közölte: a Forgatagon jelenlegi és volt élsportolók részvételével nyílt sportnapot is tartanak.