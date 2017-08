A politikus hangsúlyozta: az erdélyi magyarság már érzi azt a nacionalista hullámot, amelyet a közelgő centenárium kelteni látszik. Nem fogadja el, hogy bizonyos kérdésekről csak románok beszélhetnek, vagy ha magyarok beszélnek róla, az hihetetlenül durva nacionalista vihart kavar. Az nem a megfelelő állapot, ha egy egész közösség, az erdélyi magyarság a centenáriumi év alatt megfélemlítve, elbátortalanítva visszahúzódik, mert ebben az állapotban nem lehet alkotni – fogalmazott. Éppen ellenkezőleg: fel kell mutatniuk, hogy az elmúlt száz évben mit tettek hozzá ahhoz az országhoz, amelyet a történelem fintora hazájukká kijelölt – hangsúlyozta Kelemen Hunor. Hozzátette: szerencsére vannak olyan román hangok is, amelyek a racionalitás és a párbeszéd irányába hatnak. A kitüntetéssel kapcsolatban azt mondta, hogy azt Emil Constantinescu korábbi elnöktől kapta éppen a román–magyar kapcsolatok erősítéséért. Ha elveszik tőle, akkor is tud majd aludni, bár hihetetlenül rossz üzenetnek tartaná – mondta.

Durva bírálat

Mint arról beszámoltunk, az ügy előzménye, hogy Kelemen Hunor egy lapinterjúban úgy nyilatkozott: „a románságnak el kell fogadnia, hogy mi, az erdélyi magyarság nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at”. Kijelentése kapcsán durva hangnemű bejegyzést tett közzé a Facebookon Vasile Antonie Tămaş. Az előpataki ortodox pap „senkinek” és „utálatos román- és magyarellenesnek” nevezi Kelemen Hunort, továbbá azt üzente neki: „Nem vagy Románia állampolgára! Csak egy mongoloid vipera vagy, aki mérget tesz a románok és a magyarok poharába.”

Tamás Sándor, a szövetség háromszéki elnöke felháborítónak minősítette az ortodox pap üzenetét. Leszögezte, az RMDSZ elutasít minden gyűlöletkeltő magatartást, szélsőséges megnyilatkozást. „Megkeresésünkre az ortodox egyház felelősségre vonta a bejegyzést posztoló papot, aki ezt követően beismerte, írása magánvélemény volt, amelyet nem megfelelő hangnemben fogalmazott meg, és amely nem egyezik meg sem az ortodox egyház, sem a Hargita és Kovászna megyei ortodox püspökség álláspontjával” – ismertette a politikus.