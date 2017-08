Ebben az esztendőben a Csomópont munkatársai által tervezett installáció ad helyet az ifjúsági programoknak, ahol beszélgetésre kerül sor Oláh Attilával, aki a 2016-os riói paralimpián képviselte Romániát és egyben városunkat. Az érdeklődők találkozhatnak Keresztes Zsolttal, aki egy súlyos betegség következtében lábprotézissel éli mindennapjait, Lukács Csabával, aki külföldön szerzett tapasztalatait felhasználva itthon működtet sikeres vállalkozást, valamint Sárosi Mátyás Zsolttal és Szabó Krisztával, akik hamarosan útjára indítják Erdély első magyar nyelvű képregénymagazinját. A háromszéki sikerekre is odafigyelve, az Ifjúsági tér vendége lesz a sepsiszentgyörgyi Dezső Bence, a legismertebb erdélyi magyar videókészítő (vlogger).

A tudomány világa iránt érdeklődők is számos program közül válogathatnak. A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának oktatói különböző tematikus előadásokkal csatlakoznak az Ifjúsági tér tevékenységéhez. Lesz szó a vizuális kultúra időbeli változásairól, a szerelem kémiájáról, lesz interaktív játékos angol foglalkozás, illetve érdekes kísérletek is helyet kapnak a kínálatban. Természetesen a tudomány is jelen lesz: innovatív helyi fiatalok mutatják be munkáikat, valamint a Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáján díjazott előadások is elhangzanak.

Kulturális programokban sem lesz hiány, Marosán Csaba kolozsvári színművész Szerelmi jó tanácsok elődeinktől című előadását mutatja be, illetve irodalmi felolvasásra kerül sor André Ferenc, Borcsa Imola, Horváth Benji és Sárkány Tímea kortárs erdélyi költők, írók előadásában. Az Ifjúsági téren mutatják be a Mit jelent neked az 590 éves város fotópályázatra beérkezett alkotásokat. A szabadtéri kiállításon több mint harminc, helyi fiatalok által készített fotót lehet majd megtekinteni. Az ifjúsági programokba bekapcsolódik a Zöld Nap Egyesület: segítségükkel különböző zöld játékokat lesz lehetőség kipróbálni, a Nőileg magazin szerkesztői pedig a Mutass jó példát! című kampányukról számolnak be. Részletes program a rendezvény megújult honlapján, a www.oszisokadalom.ro-n.