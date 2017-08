Az erre vonatkozó határozatot tegnap vita nélkül megszavazta a helyi tanács.

A per előzményeit Miklós Zoltán, az RMDSZ-frakció vezetője ismertette a sajtóval. Az egész egy feljelentéstől indult, a kézilabda-szakosztály egyik volt munkatársa kifogásolta, hogy az egyesület fenntartásához szükséges tagsági díj befizetését két olyan személy is megszavazta, akik esetében összeférhetetlenség áll fenn. Egyikük, Debre­czeni László a feljelentő szerint a sportklub könyvelője volt akkor (ez nem igaz, ezért könnyű volt a vádat leszerelni). A másik Sztakics Éva alpolgármester, akinek a Park Szálloda résztulajdonosaként a feljelentő szerint nem kellett volna szavaznia, mivel a Sepsi-SIC-től két kézilabdázó kislány két hétig ott evett, az erre vonatkozó szerződést maga a feljelentő írta alá, de nem az alpolgármesterrel, aki nem is tudott róla, hiszen nem vesz részt a szálloda igazgatásában.

Ilyen ügye már volt, és mindig felmentették – mondta Miklós Zoltán, aki bízik abban, hogy most is kedvezően zárul a történet. Ha a város veszít, nem tudja, mi lesz, hiszen 2015-ös, 2016-os tagsági díjakról van szó, amelyeket régen elköltöttek.

Az önkormányzat közvetlenül nem tudja finanszírozni a Sepsi-SIC működését, ezért egyesületi tagdíj befizetésével támogatja a város hírnevét öregbítő csapatokat. Tegnap az esedékes tagdíj is elakadt, mert csak kilencen szavazták meg, és az egyszerű többséghez legalább 11 szavazat szükséges.