Eddig szinte semmi nem ment jól, mármint ami a hivatali ügyintézést illeti. A Gyöngyvirág (és a Kós Károly) utca felújítására 2014 szeptemberében hirdetett közbeszerzési eljárást a városháza, erre két cég jelentkezett, ám az eredménnyel elégedetlenek voltak, és megtámadták a bíróságon. Hosszas pereskedés után az egyik utcában az egyik, a másikban a másik cég nyert, amit a városvezetés tudomásul vett, és kiadta a munkát. A Gyöngyvirág utcát 2016 májusában zárták le, és utána, június elején adták ki rá az építkezési engedélyt; az összes feladat elvégzésére két évet szabtak meg, azaz legkésőbb 2018 júniusáig kell átadni a forgalomnak. Teljes körű felújításról van szó, azaz a régi burkolat feltöréséről, az összes vezeték (ivóvíz-, szenny- és esőcsatorna, gáz, villany, távközlés) kicseréléséről, új parkolóhelyek kialakításáról, megfelelő alapozásról – az utca a város terelőútjaként is szolgál –, és végül több réteg új aszfalt elterítéséről. A munka hol gyorsabban, hol lassabban haladt, olykor egészen le is állt, de 2017 áprilisában az alapozással is elkészültek. Ekkor már a kormány által megígért támogatásra vártak – egészen május 31-ig, amikor az alapozás védelmében a helyi tanács eldöntötte, hogy tovább nem nyeleti a port és a mérget a sepsiszentgyörgyiekkel, lefekteti az első aszfaltréteget saját pénzből. Ez meg is történt, aztán megint leállt a beruházás. Június végén Antal Árpád polgármester július közepére ígérte az utca megnyitását; közben a minisztériumi rendelet is megszületett, ám a támogatási szerződést nem írták alá, ezért július 10-én a tanács megszavazta, hogy önerőből be is fejezik az aszfaltozást, hiszen már csak a koptatórétegről és a járdákról van szó. Július 19-én a kormány közzétette a támogatott vidéki beruházások listáját, amelyen a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utca is szerepel, ezért a tanács július 24-én újabb rendkívüli ülésen visszatért előző határozatára, és leszögezte, hogy mégis kormánypénzből folytatják az aszfaltozást. Tegnap ezt a határozatot visszavonták, és újra úgy döntöttek, hogy a város költségvetéséből fedezik a még hátralevő munkálatokat. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester ezt a huzavonát azzal magyarázta, hogy az országos beruházási terv szerződései rendkívül lassan jönnek mozgásba, nem látják a folyamat végét. Az NLP-s Vasile Comăneci kérésére válaszolva azt is elmondta: az előző hetekben a finanszírozási szerződés hiánya miatt nem dolgoztak a Gyöngyvirág utcában, ha azonban a tanácsi határozat átmegy, a pénz rendelkezésre áll, jövő hét elején nekifognak az útburkolásnak, és nagyon hamar végeznek vele.

A határozatot a két EMNP-s tanácstag szavazata nélkül fogadták el, Bálint József és Kolcza István az adóövezeti besorolások módosítására tett javaslatuk halogatása miatt tiltakozik ekképpen.