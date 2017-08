Valentin Suciu vezetőedző ugyanazt a kezdő tizenegyet küldte pályára ezúttal is, mint az FC Viitorul ellen. A hazai pálya előnyét élvező Medgyes már a mérkőzés első percétől magához ragadta a kezdeményezést, sőt, a Cristian Pustai által irányított labdarúgók mezőnyfölényben játszottak, viszont a piros-fehérek ellentámadásokkal próbáltak nyomást gyakorolni a házigazdák védelmére. A 6. percben már védenie kellett Niczuly Rolandnak, aki Cristian Danci távoli lövését hárította könnyedén. A Sepsi OSK a 13. percben lőtt kapura először az első játékrészben, viszont Patrick Petre szabadrúgását Alexandru Greab védte. Bár a Gázmetán többet birtokolta a labdát, mégis a szentgyörgyiek álltak közel a gólszerzéshez. Petre a 21. percben egy szögletet rúgott a rövid sarokra, ami gondot okozott Greab kapusnak, de sikerült szögletre tolnia. A folytatásban Alexandru Curtean többször is gondot okozott a háromszéki védelemnek, majd Claudiu Herea egy gyors kontrát követően jó helyzetből lőtt a léc fölé.

A 30. percben Curtean egy jól helyezett távoli lövéssel talált Niczuly kapujába Ciprian Răduţoiu védelmi hibáját követően (1–0), majd a játékrész hosszabbításának első percében a piros-fehérek egykori játékosa, Laurenţiu Manole is feliratkozott a gólszerzők listájára. Darius Olaru passzolt a rosszul helyezkedő védők között Manole elé, aki 7 méterről a hosszú sarokba lőtt (2–0). A sereghajtó Gázmetán jobban akart, mint a Sepsi OSK, támadásban veszélyesebb volt, ennek pedig az eredménye is meglett, hiszen egy félidő alatt több gólt rúgott, mint az eddigi négy mérkőzésén.

Szünet után először a hazaiak veszélyeztettek Bojan Golubovic révén, majd a szentgyörgyiek litván középpályása, Marius Papsys állt közel a gólszerzéshez, de szabadrúgása néhány centivel elkerülte a kaput. A mérkőzés hajrájához közeledve a medgyesiek inkább a védekezésre figyeltek, a mintegy hetven szurkoló által a helyszínen biztatott Sepsi OSK támadójátékát pedig a pontatlan passzok nehezítették. A négyperces hosszabbításban Hadnagy Attila a csereként beálló Dragoş Huiban jobb oldali beadását közelről a hálóba bólintotta (2–1). A csapatkapitány az FC Viitorul után a Medgyesi Gázmetán ellen is eredményes volt, viszont ezúttal nem ért pontot a találata, hiszen a háromszékiek harmadik idegenbeli mérkőzésüket is elveszítették, így hat ponttal a rangsor nyolcadik helyén állnak. A Sepsi OSK a 6. fordulóban, hétfőn 21 órától a Dan Petrescu által irányított Kolozsvári CFR csapatával játszik a Tineretului Stadionban, míg az idénybeli első győzelmének köszönhetően az utolsóról a 12. helyre előrelépő Medgyesi Gázmetán hétfőn 18.30-tól az FC Voluntari vendége lesz.

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 5. forduló: Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK 2–1 (2–0).

Medgyes, Gázmetán Stadion, mintegy 150 néző. Vezette: Marius Avram (Bukarest). Medgyes: Greab–Popovici, Perendija, Akaki (Mitic, 78.), Voicu–Bic, Danci–Curtean (Trif, 68.), Olaru, Manole (Buziuc, 84.)–Golubovic. Edző: Cristian Pustai. Sepsi OSK: Niczuly–Răduţoiu, Ursu, Oros, Grecu (Veress, 83.)–Ghinga, Thiaw–Papsys, Herea (Huiban, 62.), Petre (Iovu, 46.)–Hadnagy. Edző: Valentin Suciu. Gólszerzők: Curtean (30.), Manole (45+1.), illetve Hadnagy (90+2.). Sárga lap: Danci (47.) Perendija (50.), Voicu (82.), illetve Răduţoiu (43.), Oros (53.), Thiaw (87.).

További eredmények: FC Botoşani–Temesvári Poli 1–0 (gólszerző: Fülöp L. 29.), FC Viitorul–FC Voluntari 0–0, Astra Giurgiu–Concordia Chiajna 1–0 (gsz.: Ioniță 21.), Bukaresti Juventus–Craiova 0–1 (gsz.: Gustavo 45.), FCSB–Jászvásári Poli 1–1 (gsz.: Gnohere 56. – tizenegyesből, illetve Platini 9.). A Kolozsvári CFR–Dinamo rangadó lapzárta után ért véget.

A 6. forduló mérkőzései: * ma Temesvári Poli–Viitorul (21 óra) * szombaton Concordia Chiajna–Bukaresti Juventus (18.30 óra), FCSB–Astra (21 óra) * vasárnap Craiova–FC Botoșani (17.30 óra), Jászvásári Poli–Dinamo (20 óra) * hétfőn FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán (18.30 óra), Sepsi OSK–Kolozsvári CFR (21 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti.