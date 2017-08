Márton a zuhogó esőben zajló döntőben az első sorozatban 18,50 méterig lökte a súlyt, kísérlete után nem tűnt elégedettnek. Kung Li-csiao, aki 20,11 méterrel az idei legjobb eredménnyel rendelkezik, 19,16-tal vezetett az első sorozat után, a magyar atléta pedig negyedik volt. Másodikra 18,89-et lökött, ezzel feljött a második helyre, megelőzve a jamaicai Danniel Thomas-Doddot, illetve az amerikai Michelle Cartert. A harmadik sorozatban egy helyet visszacsúszott, mert míg ő 18,65 métert ért el, addig Carter 19,14-gyel elé került. A következő sorozatban Márton a leggyengébb kísérletét mutatta be 18,33-mal, így maradt a harmadik helyen. Kung és Carter szintén nem javított. Utolsó előtti kísérleténél 18,54 méterre szállt a súly, ugyanakkor Thomas-Dodd 18,91-gyel két centivel túldobta az ő legjobb eredményét. Márton összeszedte magát, és a korábbiaknál koncentráltabban 19,49 méterre lökte a súlyt. A 28 éves magyar versenyző Londonban a súlylökés mellett diszkoszvetésben is indul. Márton Anita a magyar csapat második érmét szerezte a világbajnokságon, hiszen Baji Balázs harmadik lett 110 méter gáton. Eredmények: * férfi 400 m gát: 1. Karsten Warholm (Norvégia) 48.35 mp, 2. Yasmani Copello (Törökország) 48.49, 3. Kerron Clement (Egyesült Államok) 48.52 * női 400 m: 1. Phyllis Francis (Egyesült Államok) 49.92 mp, 2. Szalva Eid Naszer (Nahrein) 50.06, 3. Allyson Felix (Egyesült Államok) 50.08 * női súlylökés: 1. Kung Li-csiao (Kína) 19,94 m, 2. Márton Anita 19,49, 3. Michelle Carter (Egyesült Államok) 19,14.



Gratulálunk Anita !!