A hozzátartozók tegnapi tájékoztatása szerint a rendőrfőnöki hivatal mulasztásai hozzájárultak ahhoz, hogy a tettesek elkerüljék a felelősségre vonást. A rendőrfőnöknek küldött idézés az áldozatok hozzátartozói szerint arra összpontosít, hogy mi történt a robbanás után, és miért nem ítéltek el senkit emberölésért – tudta meg a BBC. Az áldozatok rokonai hangsúlyozták, válaszokat akarnak kapni az ügyben. „Eltelt 19 év, és a bűnözők, akik felelősek a merényletért, még mindig szabadon járkálnak”– mondta Michael Gallagher, aki 19 éves fiát veszítette el a robbantásban. A hozzátartozók Omagh Support and Self Help Group nevű csoportja nevében ő nyújtotta be a keresetet.