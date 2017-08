Az adásvétel ellen akkor az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tiltakozott. A néppárt tegnapi közleménye szerint a tulajdonosváltás azáltal hiúsult meg, hogy Both György, a Mákófalvát is magában foglaló Egeres község alpolgármestere a tanács elé terjesztett határozatjavaslatából kihagyta a református egyház eladási feltételeit, amelyeket később sem az eladást hitelesítő közjegyző, sem a polgármesteri hivatal nem tartott elfogadhatónak. Ezt követően pedig a mákófalvi református gyülekezet presbitériuma lemondott az épület eladási szándékáról, és arról döntött, hogy saját erőből újítja fel az épületet. Az EMNP üdvözölte a presbitérium bölcs döntését, és felajánlotta segítségét az épületfelújításához.

Egeres önkormányzata június 13-án döntött a színmagyar Mákófalva művelődési házának a szimbolikus összegért való megvásárlásáról. Az épület – a homlokzatán álló emléktábla tanúsága szerint – Kós Károly tervei alapján épült 1930-ban. Az adásvétel szükségességéről Both György RMDSZ-es alpolgármester, az egyházközség korábbi gondnoka győzte meg az egyházi döntéshozó testületet és az önkormányzati testületet is. Az alpolgármester ugyanis úgy vélte, hogy csak így lehet forrá­sokat szerezni az épület felújítására. Az EMNP álláspontja szerint az egykor államosított, majd 2001-ben visszaszerzett egyházi vagyon községi tulajdonba juttatása újabb államosításnak felelt volna meg.