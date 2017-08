Kilenc személyt vett őrizetbe a legfőbb ügyészség abban az ügyben, amelyben a szociáldemokrata pártelnök fiának cége is érintett. A hatóságok csütörtökön 80 házkutatást tartottak, cégek székhelyén és magánlakásokon is, a gyanú szerint az ügyben érintettek csaknem 40 millió lejjel károsították meg az államot adócsalás révén.



Többek között a Valentin Ştefan Dragnea tulajdonában levő, Teleorman megyei sertéshizlaldánál is vizsgálódtak. Az őrizetbe vett személyek között volt a sertéshizlalda ügyvezetője, Ilie Dragne is, akinek ügyvédje szerint Dragnea fia január óta nem részvényes a farmnál. Az Országos Cégbíróság adatai szerint azonban a Ferma Salcia Rt. részvényeinek 90 százaléka Ştefan Valentin Dragnea, 10 százaléka pedig Ilie Dragne tulajdonában van, utóbbi ugyanakkor a cég vezérigazgatója és adminisztrátora is. Tegnap mindannyiukat szabadon engedték, miután a főügyészség nem kérte előzetes letartóztatásukat.