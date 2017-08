Mint ismeretes, tavaly hosszas huzavona után végül csak megállapodott egymással a városi tanács és a katolikus egyház a diákdombi iskola ügyében. Mivel az egyház akkor vállalta és felújíttatta az illemhelyet és a fűtésrendszert, senki sem volt az ellen, hogy megkössék az egyéves szerződést, ennek értelmében az egyház tulajdonában lévő ingatlan – ahogyan eddig is, több évtizeden keresztül – rövid szüntet után ismét betölthette rendeltetését: iskolaként működhetett tovább.

Lázár-Kiss Barna András polgármester a határozattervezet felvezetőjében már hangsúlyozta: számára a legfontosabb szempont, hogy az épületben zavartalanul működhessen az oktatás, és mivel az egyház részéről is pozitív a hozzáállás, így nincs semmi akadálya, hogy továbbra is így legyen.

A tavaly megkötött szerződés értelmében a város havi 7500 lejt fizetett az egyháznak, akkor a kikötés az volt, hogy a bérleti díj 60 százalékát az ingatlan felújításába kell visszafordítani. Az egy év alatt a diákdombi épületbe a várostól kapott bérleti díjból a baró­ti katolikus egyház 39 255 lejt fektetett be. Ez tételesen a következő munkálatokra bomlik le: az iskola mosdójának felújítása 4010 lej (anyag), 7000 lej (munkadíj); a fűtésrendszer felújítása: 19 461 lej, bejárati ajtó cseréje: 1785 lej; a mosdó másodszori javítása: 145 lej, a fűtésrendszer másodszori felülvizsgálata: 694 lej; emeleti termek ajtóinak cseréje: 5880 lej; a mosdó harmadszori javítása: 279 lej.

Lázár-Kiss Barna András polgármester megjegyezte: mivel a régi szerződésben a munkálatokat nem kötötték határidőhöz, az új megállapodásban ragaszkodik ahhoz, hogy a kontraktus lejárta előtt három hónappal az egyház számoljon be a tanácsnak a diákdombi épületen elvégzett javításokról. A másik kikötése az volt, hogy amennyi­ben az egyház az egy év alatt nem végez felújításokat, az ingatlan korszerűsítésére járó teljes összeg kerüljön vissza a város kasszájába.

„Rosszindulat nélkül mon­dom ezt: a városban így is van elég olyan romos épület, amelynek sorsába nem tudunk beleszólni, ezért úgy gondolom, ha már van olyan, amelybe pénzt fektetünk, akkor az látszódjék is meg az épületen. A Diákdomb a városnak egy patinás, impozáns épülete kell hogy legyen, ez hangzott el tavaly azon a gyűlésen is, amikor a katolikus egyház képviselőivel egyeztettünk, éppen ezért úgy gondolom, ennek jegyében jó lenne, ha az épületen valóban meglátszana a ráfordított pénz” – tette hozzá Barót polgármestere, Lázár-Kiss Barna András.

Módosítási javaslattal élt az egyház is, az új szerződésbe belefoglalná, hogy a havibért a hivatal minden hónap 5-éig utalja át, a késés pedig büntetőkamatot vonjon maga után, továbbá a bérleti díjnak nem 60, hanem csak 50 százalékát fordítanák felújításokra, ami tovább csökkenhet még 5 százalékkal, ha az ingatlan és környezete nincs megfelelően tisztán tartva. Ezeket a módosító javaslatokat mindkét fél kölcsönösen elfogadta és a testület jóváhagyta.

Mivel megkötötték az új szerződést, az egyház vállalja, hogy a diákdombi épületben még az idei tanévkezdés előtt sort kerít a fűtőtestek lefestésére, ajtók, ablakok javítására, illetve cseréjére, első lépésként pedig az épület külső meszelése és nyílászáróinak lefestése következne.