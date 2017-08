A fürdőt nagyon rossz állapotban találtuk, a deszkából készült ösvények és a medence szélének jó része elkorhadt az esőzések miatt, mindent benőtt a gaz, a mostani száraz­ság pedig annyira elapasztotta az utánpótlást biztosító forrást, hogy a medence vize poshadt, békák tanyáznak benne.

A siralmas állapotok okairól Fodor Istvánt, Bodok község polgármesterét kérdeztük. „Több oka van annak, hogy ilyen állapotba került a létesítmény, például a terület tulajdonjoga, a medve, az időjárási viszonyok, a rengeteg más elfoglaltság és az emberi hanyagság is” – mondta a polgármester, aki szerint a korábbi években az önkormányzat gondozta a fürdőt, az utóbbi két esztendőben azonban, miután nem sikerült megszerezniük a közbirtokosságtól a terület tulajdonjogát, amolyan senki földjévé vált a forrás környéke, ahol többnyire az éghajlati viszonyok hatására majdnem minden tönkrement, amit hat éve felépítettek. Legutóbb tavasszal végzett ott kisebb takarítást a közbirtokosság.

Amíg az emberek rendszeresen kijártak fürdőzni, semmi probléma nem volt – magyarázta a polgármester –, most azonban félnek a medvétől, senki nem jár arrafelé, s amit nem használnak, az tönkremegy. A borvizet még hordják egyesek, valószínűleg ők verték le a tartály tetejére elhelyezett nagy tőkét is, hogy meregetni tudják a vizet. „Ilyen az ember – teszi hozzá Fodor István –, rombol, de a munkához nem szeret odaállni. Pedig másképp nézne ki, ha mindenki jobban megbecsülné a helyet, hisz az övék, ők használják.” Szerencsére a forrás fölötti tetőn kialakított, kemencével ellátott flekkenezőhelyről még semmit nem vittek el, ki lehet ülni az ott elhelyezett padokhoz, asztalokhoz, használni lehet a közvécét és a fára szerelt hintát. Az elöljáró szerint azonban ezt a helyet sem látogatják túl sokan, ki merne sütögetni, amikor ennyi a medve a környéken?

Másik oka a fürdő állapotának – magyarázta a községvezető –, hogy sok az egyéb munka, idén például a fogathajtópálya elkészítésével foglalatoskodtak, a rendelkezésre álló munkás pedig kevés. Végül tegnap reggel megtörténtek az első lépések a borvízfürdő helyreállítására: füvet kaszáltak, padlót javítottak a környéken, s ha minden a tervek szerint halad, egy hét múlva újra használhatják a népi feredőt a bodokiak. Az elöljáró szerint egy tervezési hiba folytán már eredeti állapotában sem volt sok víz a medencében, de ezt a problémát jövőre megoldják azáltal, hogy a deszkázat javításával együtt kívülről leszigetelik a medencét. „Mivel tényleg siralmas állapotba került a hely, mi most ideiglenesen megtesszük, amit lehet, a hosszú távú megoldás azonban az lenne, ha az önkormányzat tulajdonába kerülne a terület” – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy túl nagy látogatottságra azért nem számítanak a medvék miatt.