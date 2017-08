Az előző fordulóban a Sepsi OSK 2–1 arányú vereséget szenvedett a Medgyesi Gázmetán vendégeként, míg a Kolozsvári CFR 1–0-ra győzött hazai környezetben a Dinamo ellen, viszont Camora piros lapot kapott, illetve a három pontot bebiztosító Juan Emmanuel Culio két sárga lap után volt kénytelen elhagyni a játékteret. A szentgyörgyiek 6 ponttal – két győzelem és három vereség – a rangsor 8. helyén állnak, míg az eddig veretlen kolozsváriak 13 ponttal – négy győzelem és egy döntetlen – a 2. pozíciót foglalják el. A két csapat a felkészülési időszakban, egy júniusi edzőmérkőzésen játszott már egymás ellen, akkor a Szamos-partiak győztek 3–1-re a Forex Stadionban. A Dan Petrescu vezetőedző által irányított Kolozsvári CFR a pontvadászat egyik legjobb csapata, amely a bajnoki cím megszerzésére komoly esélyekkel pályázik.

„Medgyes ellen nagyon gyenge első félidőnk volt, ahol sorozatban több hibát is vétettünk, ezután pedig a második játékrészben nem tudtuk megfordítani az eredményt. Remélem, ezekből a hibákból tanultak az edzők és a játékosok is, hiszen egy olyan csapattal találkoztunk, amely legyőzhető, és mi nagy reményekkel mentünk a három pontért. A Kolozsvári CFR ellen nagyon nehéz mérkőzésünk lesz, véleményem szerint az élvonal jelenlegi legjobb csapata. Olyan együttes, amely a pályán is rendezett, illetve az anyagi hátterük is kiváló. Bízunk benne, hogy képesek leszünk százötven százalékot nyújtani és az ő szintjükre emelkedni, valamint a kolozsváriaknak gondot okozni. A papírforma szerint egyáltalán nem vagyunk a találkozó esélyesei, viszont ha játékosaink tartják magukat az edzéseken megbeszéltekhez és gyakoroltakhoz, akkor bizonyos helyzetekben okozhatunk meglepetést. A CFR az előző fordulóban a Dinamo ellen két fontos labdarúgóját is elveszítette Camora és Culio személyében. Bárki vegye át az ő helyüket, biztosan minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kezdő tizenegyben maradjon, viszont játéktudásban egyikük sem hasonlítható az említett két játékoshoz. Várjuk a szurkolókat a stadionba, akik eddig is nagyon szép számban voltak jelen mérkőzéseinken, és folyamatosan biztatták játékosainkat” – mondta a pénteki sajtótájékoztatón Bokor János sportigazgató, aki azt is hozzátette, ezúttal nem álmodoznak a három pont megszerzéséről, viszont nem szeretnék elveszíteni a mérkőzést, így hazai környezetben a CFR ellen nagyszerű eredmény lenne a döntetlen.

A sajtótájékoztatón a piros-fehérek középpályása, a szenegáli Issa Thiaw is jelen volt, és elmondta, Medgyes ellen az elkövetett hibák, illetve a bátortalan játék miatt veszítettek, de reméli, tanultak az esetből, és a lehető leghamarabb elérik azt a szintet, amelyet elvárnak tőlük a szurkolók, akik mindig támogatják a csapatot hazai pályán és idegenben egyaránt.

A 6. forduló eddigi eredményei: Temesvári Poli–FC Viitorul 0–0, Concordia Chiajna–Bukaresti Juventus 1–1 (gólszerzők: Cristescu 44., illetve Măzărache 45+1.), FCSB–Astra 1–1 (gsz.: Gnohere 65., illetve Romario 7.). A Craiova–FC Botoşani és a Jászvásári Poli–Dinamo mérkőzés tegnap lapzárta után ért véget. Az FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán találkozót ma 18.30-tól rendezik. A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti. (miska)