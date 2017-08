Charlottesville város polgármestere, Mike Signer saját megfogalmazásában megtört szívvel jelentette be, hogy egy autó a tüntetők közé hajtott, egy embert halálra gázolt, és több komoly sérültet is hagyott az úttesten. A hírt először a város kórházának szóvivője, Angela Taylor közölte, aki megerősítette azt is, hogy az egyetemi klinikán a támadás 19 sérültjét ápolják. A városban péntek este óta zajló megmozduláson, majd az ezt követő szombati összecsapásokban többen megsebesültek, és letartóztatások is voltak. A rendőrség azonban erről egyelőre nem közölt pontos adatokat.

A virginiai Charlottesville városában – amely egyetemi központ – az úgynevezett alt-rightnak vagy alternatív jobboldalnak nevezett szélsőjobboldali csoportosulás rendezvényén szabadult el az erőszak: ellentüntetők jelentek meg, és a két csoport összecsapását a könnygázgránátokat is bevető rendőrségnek kellett megfékeznie. Virginia állam demokrata párti kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett a városban. Terry McAuliffe elfogadhatatlannak nevezte a történteket – illetve a retorikát is –, és közölte, hogy a szólásszabadság nem az erőszak szabadságát jelenti.

Sajtóértesülések szerint nagyjából két órával az erőszakos összecsapásokat követően egy kocsi nagy sebességgel hajtott több száz tüntető közé. Szemtanúk több sérültről számoltak be. Az interneten egy amatőr videót tettek közzé, amelyen az incidens látható. Egyelőre nem tudni biztosan, hogy a jármű sofőrje szándékosan cselekedett-e.

Donald Trump elnök először Twitter-bejegyzésben ítélte el a jobboldali aktivisták és az ellentüntetők összecsapásakor történteket, és sürgette, vessenek véget az erőszaknak, majd kora délután sajtónyilatkozatot is tett. „Össze kell fognunk és el kell ítélnünk ezt a gyűlöletet. Az Egyesült Államokban nincs helye az ilyesfajta erőszaknak. Gyerünk, fogjunk össze!” – írta mikroblog-bejegyzésében az elnök, majd kora délutáni sajtónyilatkozatában erőteljesen elítélte „a gyűlölet, a fanatizmus és az erőszak több oldalon történő megnyilvánulásait”. „Mindenekelőtt amerikaiak vagyunk” – fogalmazott Trump, majd a rend és a törvényesség gyors visszaállítására, valamint ártatlan életek megóvására szólított fel. A bedminsteri golfklubjában tett sajtónyilat­kozatában az elnök közölte, hogy telefonon egyeztetett Terry McAuliffe kormányzóval. Trump hangsúlyozta, McAuliffe és ő egyetértettek abban, hogy „a gyűlöletnek és a megosztottságnak véget kell vetni, és most azonnal kell véget vetni”.

A demonstrációt a szélsőjobboldali csoport azért szervezte, hogy tiltakozzék Robert Lee tábornok szobrának tervezett eltávolítása ellen. Lee tábornok az Egyesült Államokat 1861 és 1865 között emésztő polgárháborúban a déli, konföderációs seregek vezetője volt, sokak számára a rabszolgatartó déli államok konföderációjának jelképe. A szobrát védelmező demonstrálók – köztük sokan a fehérek felsőbbrendűségét hirdető fajvédők – is konföderációs zászlókat lobogtatva jelentek meg a város egyik parkjában meghirdetett rendezvényen. Sokan katonai egyenruhát öltve, pajzsokkal felszerelkezve érkeztek már pénteken este. A demonstráción felbukkantak a Ku Klux Klan fajvédő szervezet tagjai is. A tüntetők és ellentüntetők botokkal vagy puszta kézzel estek egymásnak. Helyi idő szerint délben Jason Kessler, az Egységet és Biztonságot Amerikának nevű szervezet 33 éves vezetője bejelentette a rendezvény végét. A rendőrség ugyanis – törvénytelennek nyilvánítva – berekesztette a gyülekezést. Az összecsapás azonban folytatódott.

Charlottesville liberális város híré­ben áll az elsöprő többségében konzervatív Virginia államban. A város vezetése az elmúlt időszakban több lépést is tett annak érdekében, hogy a nyilvános terektől – utcákról, középületek elől – eltüntesse a rabszolgatartó múltra emlékeztető utcaneveket, táblákat, szobrokat. Új nevet kapott a Lee Park is – ahol Lee tábornok eltávolítandó szobra áll –, és a másik konföderációs tábornokról, Thomas Jacksonról elnevezett parkot is átkeresztelték Igazság Parkjának. (Az ügy hátteréről lapunk szombati számában is olvashattak S. Király Béla A politikai korrektség már szobrokat döntöget című írásában – szerk. megj.)