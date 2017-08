a Kolozs megyei Désen élő roma közösségben. A Roma Párt területi koordinátora, Calistenius Trancă szerint több mint 300 rühatka-fertőzéses esetet jegyeztek, fertőzési góc alakult ki, nincs víz- és csatornahálózat, az emberek a bokorban végzik a dolgukat – ismertette. Elmondta, kezelik ugyan a fertőzötteket, de nem kaptak kéntartalmú kenőcsöt, és a dési önkormányzattól sem kapták meg a beígért 2000 lejt. „Mindenki csak ígérget, a polgármester számba sem vesz bennünket, folyton hazudnak nekünk” – fakadt ki a Roma Párt képviselője, megjegyezve: a helyzetről a Kolozs megyei egészségügyi igazgatóság is tud. (Agerpres)



VESZÉLYES SZÁLLÍTMÁNY. Fipronil rovarirtó szerrel szennyezett tojáskészítményt találtak az élelmiszer-biztonsági ellenőrök az uniós gyorsreagáló rendszerben közzétett figyelmeztetés alapján. A Németországból érkezett egytonnás folyékony tojássárgája-szállítmányt egy Temes megyei raktárban foglalták le, még mielőtt az áru a felhasználókhoz került volna. Az országos állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság eddig is végzett szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a baromfiipari létesítményeknél, amióta az előző időszakban felmerült a rovarirtószer-szennyezés gyanúja a holland tojástermelő telepeken. A szennyezés gyanújával 180 tojástermelő telepet zártak be, amelyek közül több mint 25 helyszínen szennye­zett tojásokat is találtak. A fipronil rovarirtó szert az állatgyógyászatban használják élősködők, bolha, tetű és kullancs irtására. Emberi fogyasztásra szánt állatok kezelésére azonban nem alkalmazzák, mivel nagy mennyi­ségben a szervezetbe kerülve máj-, pajzsmirigy- vagy vesekárosodást okozhat. (MTI)

FÉKEZNÉK A NETES ÖNGYÓGYÍTÁST. Megálljt az internetes diagnózisoknak! Fordulj orvoshoz! – ezzel a felhívással indított közérdekű kampányt a Román Orvosi Kamara, hogy felhívja a lakosság figyelmét a veszélyekre, amelyeknek akkor teszik ki magukat, amikor az internetről vett információk alapján állítanak fel diagnózist. Az orvosok szerint azok a páciensek, akik így járnak el, késleltetik a helyes diagnózis felállítását, és mivel a betegség késői fázisában kerülnek orvoshoz, jelentősen csökken a gyógyulás esélye. Gheorghe Borcean, a kamara elnöke hangsúlyozta, az interneten, a közösségi hálón névtelen vagy beazonosíthatatlan személyek adnak tanácsokat a világ bármely pontjáról, ezekért pedig nem vállalnak felelősséget. (Transindex)