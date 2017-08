Mihai Tudose miniszterelnök felszólította a bankok képviselőit, hogy „kezdjenek el végre nyereségesek lenni, és fizessenek némi adót a román államnak is”. A kormányfő a Realitatea TV péntek esti műsorában számolt be arról, hogy milyen üzenetet közvetített „bizonyos pénzintézetek” képviselőinek a velük folytatott egyeztetésen.



„Az nem lehetséges, hogy egy banknak tíz éven át nincs profitja. Ez így nem mehet tovább. Szóltam nekik, hogy vége a romantika korszakának, hátha ez az öt-tíz év elég volt arra, hogy megtanulják, hogyan kell egy bankot vezetni, és végre elkezdenek nyereségesek lenni. Olyan értelemben, hogy a román államnak is fizetnek némi adót, nem viszik ki az összes pénzt az országból. Nem mindegyik pénzintézet teszi ezt, vannak korrekt bankok is” – fogalmazott a miniszterelnök. Tudose hozzátette: a pénzügyminiszter is tárgyalt a témáról a bankok képviselőivel, és további egyeztetésekre is sor kerül majd.