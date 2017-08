A Hrinkow Advarics Cycling Team kerékpárosa, Patrick Bosman sikerével zárult a tizenegyedik Székelyföld Kerékpáros Körversenye, amelynek lebonyolításában idén Sepsiszentgyörgyre és Háromszékre is nagyobb szerep hárult. Mint arról már beszámoltunk, szerdán a megyeszékhelyen rendezték meg a viadal prológját, csütörtökön pedig a Kastély-szakaszban tizenkilenc megyénkbeli településen kerekezett át a mezőny.

Pénteken rendezték meg az 2017-es Székelykör második szakaszát, a királyetap pedig az osztrák Patrick Bosman győzelmét hozta, második lett csapattársa, Christian Mager, míg harmadik a moldovai Nicolae Tanovitchii (Tusnad Drag Cycling Team). A mezőny 11 órakor Székelyudvarhelyről vágott neki a közel 170 km-es távnak. A kezdés után a magyar Bernád Bence (Kőbánya) és az ukrán Szergij Movcsan (Lviv Cycling Club) sikeresen szökött el a mezőnytől, Zetelakán már több mint egy perc volt az előnyük. Később beérte őket Mathias Grick (WSA Greenlife) és Stevan Klisurić (szerb válogatott). A négyes közül Grick nyerte a Libán-tetői első hegymenést, a gyergyószentmiklósi részhajrát pedig Klisurić húzta be. Másodjára Movcsan ért fel elsőként a Libán-tetőre. Ezután összeállt a mezőny, és Maxim Rusnac (moldovai válogatott) nyerte a Cekend hegymenést. A Szentegyháza részsprinten Christian Mager győzött, a Tolvajos-tetőn a hegymenést Rusnac nyerte. A csíkszeredai célon Bosman haladt át elsőnek csapattársa, Christian Mager és a moldovai Nicolae Tanovitchii előtt. Összetettben változás történt az élen, hiszen Tanovitchii elvesztette első helyét Magerrel szemben, de továbbra is kevés a két kerekes közötti különbség. A 2. szakasz dobogósai: 1. Patrick Bosman 4:31:29 óra, 2. Christian Mager azonos idővel, 3. Nicolae Tanovitchii azonos idővel.

Szombaton, a körverseny utolsó napján két félszakaszt rendeztek Csíkszeredában és környékén. A 6,3 km-es 3A etapot Cristian Răileanu (moldovai válogatott) nyerte 14:47.60 perces idővel. Második lett Patrick Bosman, aki az összetettben átvette a vezetést. A harmadik legjobb idővel Răileanu csapattársa, Maxim Rusnac teljesítette a távot. A 3A szakasz dobogósai: 1. Cristian Răileanu (moldovai válogatott) 14:47.60 perc, 2. Patrick Bosman (Hrinkow Advarics Cycling Team) 14:50.06 perc, 3. Maxim Rusnac (moldovai válogatott) 15:00.10 perc.

A délutáni 125,4 km-es 3B szakasz rajtja után a steauás Crista Daniel szökött el a mezőnytől, és Csíkszentmihályig 1:40 perces előnyre tett szert, ám a delnei mezőben befogta őt a mezőny. A hargitai megyeszékhelyre egyben érkezett a boly, de később egy ötfős csoportnak sikerült egy újabb szökés, és előnyük bő 5 perc volt, amikor megkezdték a Csíkszereda utcáin kialakított pályán a körözést. A városban a mezőny kissé gyorsított, körről körre faragta a hátrányt, sőt, az ötfős élcsoport is szétszakadt. Végül az osztrák Markus Kopfauf (WSA Greenlife) győzött Stevan Klisurić (szerb válogatott) és a magyar Pályi Csaba (DKSI) előtt. Az összetettben nem történt változás, hiszen a Hrinkow Advarics Cycling Team csapata remekül taktikázott, nem engedett el olyan kerékpárost a szökésben, aki veszélyeztette volna Patrick Bosman elsőségét, így az osztrák megnyerte a 11. Székelyföld Kerékpáros Körversenyét. A 3B szakasz dobogósai: 1. Markus Kopfauf 3:04:06 óra, 2. Stevan Klisurić 3:04:27 óra, 3. Pályi Csaba azonos idővel.

A viadal végeredménye: 1. Patrick Bosman (osztrák, Hrinkow Advarics Cycling Team) 11 óra 37:43 perc, 2. Christian Mager (német, Hrinkow Advarics Cycling Team) 7 másodperc hátrány, 3. Nicolae Tanovitchii 13 mp hátrány, 4. Cristian Răi­leanu (moldovai, Moldova válogatottja) 13 mp hátrány, 5. Maxim Rusnac (moldovai, Moldova válogatottja) 29 mp hátrány... 54. Novák Károly Eduárd (Tusnad Drag Cycling Team) 32:09 perc hátrány.

A körverseny díjazottjai:

* a verseny győztese – narancssárga-fekete (ING Service) mez: Patrick Bosman (Hrinkow)

* a legjobb sprinter – piros-fekete (Székelyföld) mez: Christian Mager (Hrinkow)

* a legjobb hegymenő – ezüst (Csíkszereda) mez: Maxim Rusnac (Moldova válogatottja)

* a legjobb U23-as versenyző – kék (Tusnád) mez: Moran Vermeulen (osztrák, Arbö Duratec)

* a legjobb román – sárga (Ciuc Radler) mez: Daniel Crista (Steaua)

* a legjobb magyar – zöld (Magyar Turisztikai Ügynökség) mez: Valter Attila (Cube Csömör)

* a legjobb csapat – fehér (Amigo & Intercost – Cat Line) mez: Hrinkow Advarics Cycling Team (Ausztria). (tibodi)