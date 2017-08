Július 28. és augusztus 7. között huszonhárom kézdiszéki kosárlabdázó-palánta a szerbiai Rudnikon megtartott Kasta Kamp nevet viselő nemzetközi kosártáborban vett részt, amelyet húsz éve nyáron, a nagyvakáció ideje alatt szerveznek meg tíznapos turnusokban, összesen hat alkalommal. A Kézdivásárhelyi SE kosarasai második alkalommal vettek részt e rangos továbbképzőn, és most is rengeteg élménnyel tértek haza.

Csapatunktól származó információk szerint a Kasta Kampon évente több mint 1600 gyerek vesz részt, akik a világ minden tájáról érkeznek az edzőtáborba, idén például kínai gyerekek is megfordultak a képzésen. Mint ismeretes, a szerb kosárlabda a világ élvonalába tartozik, s nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a fél világot ők tanítják kosárlabdázni. A kis kosaras fiúk és lányok a tábor ideje alatt neves szerb edzőktől és játékosoktól kaptak egyéni képzést, és segítségükkel belepillanthattak, belekóstolhattak a kosárlabdasport titkaiba, rejtelmeibe.

A Kézdivásárhelyi SE kosárszakosztályának támogatói: Zarah Moden, New Fashion, Julius Meinl, UPS Distribution, Agrowest, AMC, DRG, Nexxon, Elitagro, Ro­trans, Hell-Com, Sicul Com, Kézdivásárhely Városi Tanácsa, Kovászna Megye Tanácsa, valamint a kosárlabdázó gyerekek szülei. (t)