Szabó Kati, a Kézdivásárhelyi Nők Egyesüle­tének tiszteletbeli tagja idén négy napot töltött a négycsillagos bálványosi szállodában. Tavaly augusztusban öt napig tartózkodott Bálványoson. Mint mondotta, kisebbik fiával, a 14 éves Zénóval együtt idén is nagyon jól érezték magukat, s ismét eldöntötte: jövő nyáron is itt tölti szabadsága egy részét.

Szabó Katit minden évben legalább egyszer, de az utóbbi esztendőkben többször is hazahozza szülőfaluja és szülőföldje iránti szeretete választott hazájából, Franciaországból, ahol családjával együtt immár huszonhat éve él. Legutóbb tavaly szeptemberben járt Erdélyben, amikor a Kolozsváron megszervezett Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpia fővédnöke volt. Akkor hívták meg az augusztus 13. és 20. között nyolcadik alkalommal sorra kerülő Kolozsvári Magyar Napokra, ahol e hét végén lesz a rendezvény egyik díszvendége.

Szabó Kati örült a mostani találkozónak, és azt is elmondta, ha hazajön, mindig szeret találkozni a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének csapatával. Az egyesület vezetősége pólójukkal is megajándékozta Katit, amelyet a közös fotózásra magára is öltött.

A jeles sportoló azt is elárulta, hogy jövő év január 22-én, születésnapján a Kovászna megyei önkormányzat támogatásával több szerző által írt könyv jelenik meg róla, családjáról és sportolói pályafutásáról. Ugyancsak jövőben ünneplik meg a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi sportcsarnok tizedik évfordulóját gálaest során. A gála bevételét Kati a kézdivásárhelyi városi kórház és a megyeközponti dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház gyermekosztályának ajánlja fel. A tervezett gála megszervezésével, támogatók felkérésével szeptember óta megbízottja, a kolozsvári Bodor László, az RMDSZ egyik ügyvezető alelnöke foglalkozik. Szabó Kati ma délig tartózkodik Bálványoson, majd pár napot ismét Zágonban tölt, ahonnan a hét második felében Kolozsvárra utazik.