Kisgyörgy Sándort az ügyészség a napokban értesítette, hogy a július 7-én indított bűnügyi kivizsgálást lezárták. Mint döntésük indoklásában írják, megállapították, hogy 2013 áprilisában az önkormányzat nevében Kisgyörgy szerződést kötött azzal a magánerdészettel, amelynek erdészként ő maga három évig alkalmazottja volt, s amellyel a 2012-ben megnyert helyhatósági választások után is – felfüggesztett munkaszerződéssel – viszonyban maradt. Az 1968-ban életbe lépett büntető törvénykönyvnek a hivatali visszaélésről rendelkező részét átvette a 2014. február 1-jétől alkalmazott új Btk. is, s 1–5 év közötti börtönbüntetést helyezett kilátásba, illetve a közfeladatok ellátásától három esztendőre eltiltja azon közalkalmazottakat, akik cselekedetükkel hozzájárultak, hogy anyagi haszon elérését tegyék lehetővé a maguk, házastársuk, másodfokú rokonuk vagy olyan személy számára, akivel az elmúlt öt esztendőben üzleti kapcsolatban álltak. A Hivatalos Közlönyben július 25-én megjelent az idevágó törvény módosítása, amely már bizonyos eseteket nem tekint érdekellentétnek – így a Kisgyörgyét sem –, ezért megszüntetik az eljárást az elöljáróval szemben – áll a Ramona Muscalu ügyész által aláírt okiratban.

Kisgyörgy Sándor úgy nyilatkozott: tiszta lelkiismerettel állt a kivizsgálás elé, hiszen tudta, hogy nem követett el semmi olyant, amit törvénytelenségként lehetne értelmezni. „Az elmúlt években folyamatosan próbálkoztak a lejáratásommal, többször is feljelentettek, de soha semmi kivetnivalót nem találtak tevékenységemben. Nem is találhattak, hiszen munkámat a törvények betartásával és a lehető legnagyobb jóindulattal végzem” – mondotta a köz­ségvezető.