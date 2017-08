Elöljáróban elmondhatjuk, hogy a két csapat a felkészülési időszakban is találkozott egymással: a júniusban lejátszott meccset 3–1-re a kincses városbeliek nyerték meg. A bajnokaspiráns CFR a Dinamo legyőzése után érkezett Brassóba, és miután vasárnap az FC Botoșani kikapott a Craiova vendégeként, az éllovasi pozíció megerősítésének reményében lépett pályára ellenünk. Ezzel ellentétben a Sepsi OSK az előző körben a Medgyes otthonában kapott ki, és egy esetleges sikerrel feledtette volna a korábbi kudarcot. A hétfői Dávid–Góliát párharcra több mint négyezren voltak kíváncsiak, s a szentgyörgyi szurkolók most is kitettek magukért, hiszen a mérkőzés teljes egésze alatt biztatták kedvenceiket.

Szentgyörgyi középkezdés után Hoban a 2. percben 18 méterről magasan a kapunk fölé lőtt. A kezdeti görcsösséget követően megnyugodott a játék, az OSK védekezésre rendezkedett be, és a kolozsváriak egymás után szövögették támadásaikat. Tizenöt percnyi játék után is jól zárt a piros-fehérek védelme, s Fejér – aki erre a meccsre Niczulyt váltotta az OSK kapujában – háromszor is jól avatkozott be a játékba. Sajnos, a 27. percben már nem tudott segíteni csapatán, hiszen egy jobb oldali szöglet után Nistor beívelését Vinicius – két védőtől is zavarva – bólintotta a hálóba (0–1). A 34. percben Petre cselezgetett a vendégek 16-osán belül, ám rosszul passzolt, és gyorsan kihűlt az ígéretesnek tűnő hazai ziccer. Egy perccel később a CFR újabb gól szerzett, ám George Rădulescu játékvezető les miatt érvénytelenítette azt. A 41. percben jegyezhettük fel az első szentgyörgyi helyzetet: az OSK mintegy 20 méterre a kolozsvári kaputól jutott szabadrúgáshoz, amelyet Petre végezhetett el, ám lövése mellé ment. A hajrában Mureșan még egyszer próbára tette Fejért, de már újabb gól nem született.

A térfélcserét követően ismét támadásba lendültek a vasutasok, s a 46. percben Omrani lőtt távolról, ám Fejér vetődve védett. Küzdöttek, támadtak Valentin Suciu tanítványai, de gólt mégis a kincses városbeliek szereztek. A 62. percben Nistor pontrúgásból centerezett a kapunk elé, és az elalvó védelmünk között jó ütemben érkező Hoban vetődve fejelt a hálónkba (0–2). Tíz perc múlva Păun hatalmas bombáját Fejér a mezőnybe öklözte vissza. A véghajrára a kolozsváriak visszavettek a lendületből, de a piros-fehéreknek így sem sikerült fogást találniuk a védelmükön, s így a második élvonalbeli meccsüket zárták rúgott gól nélkül.

A Sepsi OSK a 7. fordulóban a Bukaresti Dinamo vendége lesz, míg a Kolozsvári CFR az FC Voluntari együttesét fogadja.

Mestermérleg

Valentin Suciu, Sepsi OSK: Egy nagyon jó csapattal játszottunk, amely kihasználta a hibáinkat. Két rögzített helyzetből kaptunk gólt, ám bízom abban, hogy a jövőben ezen javítani tudunk. A Dinamo elleni meccsig még van egy hetünk, és lesz időnk felkészülni rá, amiből a lehető legtöbbet szeretnénk kihozni.

Dan Petrescu, Kolozsvári CFR: Nehéz mérkőzés volt, miután a Sepsinek ez volt az első hazai veresége. Meg vagyok győződve, hogy a bajnokság hátralevő részében jól teljesít a szentgyörgyi csapat, és nem esik ki az élvonalból. Jó képességű játékosokkal rendelkeznek, és nagyszerű a szurkolótábora is. Az I. ligában egy meccs sem könnyű, ezért is nagyszerű dolog, ha idegenben tudunk győzni.

Labdarúgó 1. liga, 6. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári CFR 0–2 (0–1)

Brassó, Tineretului Stadion, több mint 4000 néző. Vezette: George Rădulescu (Bukarest). Sepsi OSK: Fejér–Burlacu, Ursu, Oroș, Grecu–Issa, Mitra (Herea, 72.), Fülöp (Astafei, 63.), Huiban (Papsys, 46.), Petre, Hadnagy. Edző: Valentin Suciu. Kolozsvár: Vâtcă–Manea, Mureșan, Vinicius, Vlad, Hoban, Nouvier (Păun 16.), Omrani (Moutinho 89.), Deac, Nistor, Urko Vera (Bokila 78.). Edző: Dan Petrescu. Gólszerzők: Vinicius (27.), Hoban (62.). Sárga lap: Issa (64.), Burlacu (87.).

A további eredmények: FC Voluntari–Medgyes 2–1 (gólszerzők: Ivanovici 20., Cernat 85., illetve Khubutia 78.), Jászvásár–Dinamo 2–1 (gsz.: Kizito 80., Jo 90+4., illetve Nemec 11.), Craiova–FC Botoșani 1–0 (gsz.: Zlatinszki 79.), FCSB–Astra Giurgiu 1–1 (gsz.: Gnohéré 65., illetve Moise 7.), Concordia Chiajna–Bukaresti Juventus 1–1 (gsz: Marian Cristescu 45., illetve Mazarache 45.), Temesvári Poli–FC Viitorul 0–0.

A rangsor:

1. CFR 5 1 0 11–1 16

2. FC Botoșani 4 1 1 11–4 13

3. Craiova 3 3 0 7–3 12

4. FCSB 3 3 0 8–5 12

5. Astra Giurgiu 3 2 1 8–5 11

6. Dinamo 3 0 3 8–5 9

7. FC Voluntari 2 2 2 7–7 8

8. Jászvásár 2 2 2 4–6 8

9. Temesvár 2 1 3 3–6 7

10. Sepsi OSK 2 0 4 5–11 6

11. FC Viitorul 1 2 3 3–4 5

12. Medgyes 1 1 4 4–12 4

13. Chiajna 0 2 4 3–7 2

14. Juventus 0 2 4 3–9 2

A 7. forduló: Astra Giurgiu–Jászvásár, Medgyes–Temesvári Poli, Juventus–FCSB, FC Viitorul–Craiova, Kolozsvári CFR–FC Voluntari, FC Botoșani–Concordia Chiajna, Dinamo–Sepsi OSK.